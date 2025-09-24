Camera AI ghi nhận hơn 1.400 trường hợp vượt đèn đỏ chỉ trong nửa ngày

Hà NộiHai camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) lắp thí điểm trên phố Phạm Văn Bạch (phường Yên Hòa) đã tự động phát hiện 1.452 phương tiện vượt đèn đỏ chỉ trong 12 giờ đầu vận hành.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), hệ thống được đưa vào hoạt động từ ngày 24/9. Khác với camera giám sát thông thường chỉ ghi hình để lưu trữ, camera AI có khả năng phân tích, nhận diện hành vi vi phạm, trích xuất dữ liệu và chuyển về Trung tâm chỉ huy giao thông. Tại đây, cán bộ xác minh lại trước khi gửi hồ sơ sang Công an thành phố Hà Nội để xử lý.

Từ 0h đến 12h ngày 24/9, hai camera AI đã phát hiện 1.452 trường hợp vượt đèn đỏ, gồm 1.339 xe máy và 113 ôtô. Ngoài ra, hệ thống cũng ghi nhận 343 người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và 3 trường hợp đi ngược chiều.

Camera AI phát hiện người đi xe máy vượt đèn đỏ trên phố Phạm Văn Bạch. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho rằng số liệu ban đầu phản ánh ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông ở Hà Nội còn đáng lo ngại, cần được chấn chỉnh.

Ngoài phố Phạm Văn Bạch, Cục Cảnh sát giao thông cũng đang thí điểm hai camera AI trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Các camera này đã phát hiện hàng nghìn trường hợp lái xe không thắt dây an toàn. Trong thời gian tới, hàng nghìn camera AI sẽ được lắp đặt ở Hà Nội và nhiều địa phương, nhằm tự động phát hiện và xử phạt vi phạm, thay cho việc chỉ ghi hình và chờ lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp xử lý như trước đây.

Theo quy định, ôtô vượt đèn đỏ có thể bị phạt 18-20 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe; nếu gây tai nạn mức phạt tăng lên 20-22 triệu đồng, bị trừ 10 điểm. Với xe máy, mức phạt lỗi vượt đèn đỏ là 4-6 triệu đồng.

Việt An