Camera AI có thể truy vết xe vi phạm trong 75 ngày

Hệ thống hơn 1.800 camera AI tại Hà Nội không chỉ "phạt nguội" mà còn có thể dựng lại toàn bộ hành trình của phương tiện vi phạm, nhận diện tội phạm, tìm người đi lạc.

Tại Trung tâm Chỉ huy, chỉ cần một cú nhấp chuột vào biển số xe vi phạm, màn hình sẽ hiển thị bản đồ mô phỏng chi tiết lộ trình: xe đã đi đâu, qua những phố nào và vào thời điểm nào trong 75 ngày qua.

Camera AI giúp truy vết đường đi của. Ảnh: Việt An

Dẫn chứng một ôtô vượt đèn đỏ ngày 16/12 tại nút giao Thanh Niên - Yên Phụ, Tây Hồ, qua truy vết nhanh, cảnh sát phát hiện chiếc xe này từng mắc lỗi đè vạch 4 ngày trước tại đường Quán Thánh.

"Người dân cần tuân thủ tuyệt đối hệ thống báo hiệu đường bộ. Ngoài việc phát hiện vi phạm trực tiếp, hệ thống sẽ hồi tố và ghi nhận cả các lỗi trong quá khứ nhờ dữ liệu lưu trữ", đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến cáo.

Nhận diện khuôn mặt và tìm người lạc

Theo Cục Cảnh sát giao thông, hệ thống không chỉ quét biển số mà còn có khả năng nhận diện khuôn mặt để phát hiện đối tượng truy nã hoặc các vụ gây rối trật tự. Khi hình ảnh được nhập vào hệ thống, camera tại bất kỳ điểm kết nối nào cũng có thể nhận diện và lập tức báo cáo lai lịch cũng như lộ trình di chuyển.

Trong các vụ tai nạn giao thông mà tài xế bỏ chạy, AI sẽ đóng vai trò "thám tử". Chỉ với vài dữ liệu như "xe màu đỏ, tài xế mặc áo trắng, xe 4 chỗ", phần mềm sẽ lọc toàn bộ phương tiện có đặc điểm tương đương đi qua khu vực cần tìm kiếm trong khung giờ nghi vấn để khoanh vùng kẻ tình nghi.

Camera AI giúp truy vết đường đi của phương tiện Camera AI giúp truy vết đường đi của phương tiện. Video: Ngọc Tiến

Khả năng truy vết này đã phát huy hiệu quả ngay trong thực tế. Chiều 15/12, một cụ ông 78 tuổi tại phường Thanh Xuân đi lạc. Sau khi nhận trình báo, công an đã rà soát camera AI, xác định cụ đi dọc đường Nguyễn Tuân hướng về công viên Thanh Xuân. Từ lộ trình này, lực lượng chức năng đã định vị được khu vực cụ di chuyển và phối hợp cùng người dân đưa cụ về nhà an toàn vào rạng sáng hôm sau.

Hiện nay, không chỉ ôtô mà tất cả xe máy đều nằm trong diện giám sát của hệ thống camera AI này để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông thủ đô.

Hệ thống 1.837 camera AI được vận hành từ ngày 13/12 tại 195 nút giao thông trọng điểm Hà Nội. Sau 5 ngày hoạt động, hệ thống đã ghi nhận 759 trường hợp vi phạm, gồm 220 ôtô và 539 xe máy. Các lỗi phổ biến nhất là vượt đèn đỏ (617 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm (91 trường hợp) và dừng đỗ sai quy định.

Việt An