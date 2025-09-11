Cambridge phát hành English Grammar in Use bản kỷ niệm 40 năm

Hội đồng Khảo thí & Nhà xuất bản Đại học Cambridge phát hành ấn bản kỷ niệm 40 năm cho bộ sách ngữ pháp tiếng Anh bán chạy nhất thế giới - English Grammar in Use.

Hội đồng Khảo thí & Nhà xuất bản Đại học Cambridge (Cambridge University Press & Assessment) phát hành ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 40 năm của English Grammar in Use tại hệ thống nhà sách Fahasa trên toàn quốc. Trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều bản sao vi phạm bản quyền với nội dung sai lệch và thiếu tài liệu hỗ trợ, việc sử dụng sách gốc có bản quyền từ nhà xuất bản giúp học viên tiếp cận nội dung chính xác, đầy đủ và đạt hiệu quả học tập tốt hơn.

Ấn bản kỷ niệm 40 năm của bộ sách English Grammar in Use. Ảnh: Cambridge University Press & Assessment

Ra đời vào năm 1985, bộ sách đã trở thành tài liệu học tập thiết yếu cho hàng triệu học viên và giáo viên trên toàn thế giới. Đến nay, English Grammar in Use có hơn 30 triệu bản in được bán ra, tiếp cận hơn 100 triệu người dùng trên toàn thế giới, bao gồm cả thư viện và lớp học. Trong đó, phiên bản Intermediate British English, được biết đến với tên English Grammar in Use (Blue Murphy), là cuốn sách ngữ pháp tiếng Anh bán chạy nhất toàn cầu.

Vào cuối những năm 1970, khi không thể tìm được sách ngữ pháp phù hợp cho người lớn học tiếng Anh, Raymond Murphy, một cựu giáo viên tiếng Anh, đã tự soạn các tài liệu học tập với phần giải thích rõ ràng, ví dụ gần gũi và nhiều bài luyện tập thực tế. Những tài liệu đó đã trở thành nền tảng cho cuốn sách sau này, được xuất bản bởi Cambridge University Press khi nhận ra tiềm năng thực sự của bản thảo.

Từ đó, bộ sách Grammar in Use đã phát triển thành một tài liệu tham khảo ngữ pháp linh hoạt, thân thiện với học viên và đáng tin cậy, phù hợp cho cả việc tự học và sử dụng trên lớp. Bộ sách bao gồm ba cuốn: Essential Grammar in Use (Beginner to Elementary, CEFR A1-B1); English Grammar in Use (Intermediate, CEFR B1-B2) và Advanced Grammar in Use (Advanced, CEFR C1-C2) theo trình độ từ cơ bản đến nâng cao.

Cuốn sách thân thiện với người học bởi giải thích ngữ pháp với ví dụ thực tế; bài tập thực hành kèm đáp án; bố cục lý thuyết và bài tập trên hai trang đối diện, giúp việc học dễ dàng hơn; hỗ trợ học tập trực tuyến mọi lúc, mọi nơi qua Cambridge One với eBook, audio và bài tập thực hành.

Trên các trang đánh giá và mạng xã hội, học viên và giáo viên thường đánh giá cao bộ sách Grammar in Use nhờ cách trình bày, bao quát hàng trăm điểm ngữ pháp, kể cả những phần khó nhất.

"Trong suốt bốn thập kỷ qua, English Grammar in Use đã mở ra nhiều cơ hội cho học viên tiếng Anh trên toàn thế giới," đại diện Cambridge University Press & Assessment chia sẻ. "Đây không chỉ là một cuốn sách, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình học tập của mỗi người. Chúng tôi tự hào nhìn lại chặng đường đã qua và sẵn sàng đồng hành cùng thế hệ học viên tiếng Anh tiếp theo".

Nhật Lệ