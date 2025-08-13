Cấm xe tải đi làn sát dải phân cách trên hai cao tốc trong ba tháng

Cục Đường bộ VN và Cục CSGT thống nhất thí điểm điều chỉnh phân làn, tốc độ xe trên hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong ba tháng.

Trong báo cáo vừa gửi Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết tình trạng ùn tắc trên hai cao tốc diễn biến phức tạp, trong đó có khu vực cửa ngõ TP Hà Nội. Do đó, Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) đã đề xuất phân làn, tổ chức lại giao thông trên hai cao tốc. Đây là việc làm cần thiết để tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Với chức năng nhà nước quản lý đường bộ, ngày 4/8, Cục Đường bộ Việt Nam đã họp với Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cục CSGT về điều chỉnh tổ chức giao thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Các bên thống nhất thí điểm điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trong ba tháng, từ ngày 15/8. Theo quy ước phân làn, làn 1 sát dải phân cách giữa, tiếp theo là làn 2, làn 3 và làn dừng xe khẩn cấp (sát mép đường).

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều vào trung tâm TP Hà Nội. Ảnh: Huy Mạnh

Cụ thể, với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, làn 1 sẽ cấm ôtô tải, tốc độ tối đa 120 km/h, tối thiểu 90 km/h. Làn 2 dành cho các loại ôtô thông thường lưu thông, tốc độ tối đa 120 km/h, tối thiểu 80 km/h. Làn 3 dành cho các loại ôtô thông thường lưu thông, tốc độ tối đa 100 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Riêng với làn số 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Cục Đường bộ Việt Nam giữ nguyên tốc độ tối đa là 120 km/h so với đề xuất của Cục CSGT là 100 km/h.

Với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, làn 1 sẽ cấm ôtô tải, tốc độ tối đa 100 km/h, tối thiểu 80 km/h. Làn 2 dành cho các loại ôtô thông thường lưu thông, tốc độ tối đa 100 km/h, tối thiểu 70 km/h. Làn 3 dành cho các loại ôtô thông thường, tốc độ tối đa 100 km/h, tối thiểu 60 km/h.

So với đề xuất trước đó của Cục CSGT, xe khách không còn nằm trong diện bị cấm đi vào làn 1 của hai cao tốc.

Đại diện các doanh nghiệp quản lý cao tốc cho biết đang sơn vạch kẻ đường và chỉnh sửa biển báo để hướng dẫn phân làn phương tiện.

Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình khi điều chỉnh phân làn từ 15/8. Ảnh: Cục CSGT

Lý giải đề xuất cấm xe tải đi vào làn 1, Cục CSGT dẫn thống kê số xe tải và xe khách hiện chiếm 2,49% tổng số phương tiện giao thông đường bộ đã đăng ký, nhưng lại liên quan đến 37,1% số vụ và 40,27% số người chết vì tai nạn giao thông. Trung bình cứ ba vụ tai nạn thì có một vụ liên quan đến xe tải, rơ-moóc, sơmi rơ-moóc và xe khách.

Một thực tế khác là nhiều tài xế xe tải, xe khách cố tình chạy tốc độ thấp ở làn 1 sát dải phân cách giữa, chuyển làn đường liên tục làm cản trở, hạn chế khả năng lưu thông của cao tốc, gây ùn tắc và cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đoàn Loan