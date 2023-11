Cấm triệt để ngân hàng bán bảo hiểm thay vì '60 ngày'

Bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị có điểm chung là kết hợp yếu tố bảo hiểm và đầu tư. Dòng bảo hiểm liên kết chung có cam kết lãi nhưng ở mức rất thấp, do chủ yếu dòng tiền được phân bổ vào các sản phẩm tài chính an toàn như tiền gửi hay trái phiếu Chính phủ. Còn bảo hiểm liên kết đơn vị là loại phổ biến trong vài năm gần đây, có tỷ suất sinh lời cao hơn đồng thời cũng có rủi ro, không cam kết lãi suất do dòng tiền phân bổ vào các sản phẩm như trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu... Quy định mới được Bộ Tài chính đưa ra sau hàng loạt phản ánh của người dân cho biết bị ép mua kèm bảo hiểm nhân thọ khi đi vay suốt thời gian qua. Nhiều người vay phải chấp nhận mua kèm bảo hiểm nhân thọ như một "luật ngầm" dù Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đều có các văn bản nhắc nhở các tổ chức tín dụng.