'Cấm trẻ ngồi ghế trước ôtô là cần thiết'

Tôi đã bị phân tâm và gây tai nạn trong lúc lái xe khi để con nhỏ ngồi ghế phụ bên lái.

Tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bổ sung quy định trẻ em dưới 10 tuổi hoặc chiều cao dưới 1,35 mét không được ngồi cùng hàng ghế với lái xe khi tham gia giao thông đường bộ. Trước đây, 'Trẻ em ngồi ghế trước không vi phạm luật giao thông' nhưng thực tế việc cho trẻ em ngồi ở ghế phụ bên lái kể cả ngồi trong ghế cho trẻ em hay trong lòng người lớn cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

Bản thân tôi đã gây tai nạn trong một lần chở con nhỏ 5 tuổi, hồi mới mua được xe hơi. Cháu nhất định muốn lên ngồi ghế phía trên cho gần tôi. Chiều lòng con và cũng không phải là việc phạm luật, tôi cho cháu lên ngồi cạnh ghế lái. Trong khi di chuyển, do bản tính hiếu kỳ của con trẻ, bản thân cháu cũng khá hiếu động, cháu liên tục vặn nút này, bẻ nút kia, âm thanh trong xe cứ to nhỏ theo bàn tay. Rồi xoay bẻ cửa điều hòa, thậm chí cháu còn nhào vào cần số may mà tôi ngăn cản kịp, đã có một vài chiếc nút đã rời ra từ táp-lô, miếng dán đăng kiểm cũng bị xé rời. Nhưng đây không phải là hậu quả nghiêm trọng nhất.

Do là xe mới tôi khá xót xa, tôi bắt đầu yêu cầu cháu ngồi yên bằng cách dọa dẫm các kiểu. Do mải nhìn theo các hành vi của cháu nên việc lái xe của tôi bị sao nhãng, cộng thêm mới lái xe nên kinh nghiệm của tôi cũng chưa nhiều. Tôi đã không kiểm soát được tốc độ mà đâm vào xe phía trước, con tôi bị nhao về phía trước ngã xuống sàn, may mắn cháu chỉ bị một phen hoảng sợ. Trong lúc này, ngay lập tức thêm một chiếc xe khác đâm từ phía sau xe của tôi. Hậu quả là chiếc xe mới của tôi hư hỏng từ trong ra tới ngoài.

Trên đây chỉ là một ví dụ của cá nhân tôi gặp phải trong việc để con trẻ ngồi phía trên ghế phụ bên lái. Sau này tôi đọc thêm khá nhiều tai nạn có hậu quả thương tâm hơn từ việc cho trẻ ngồi ở ghế trên. Bản thân tôi đã thống nhất với gia đình là tuyệt đối không bao giờ cho con nhỏ được phép lên ngồi ghế lái bên phụ, đồng thời luôn thắt dây an toàn cho con dù ngồi vị trí nào trên ôtô bao nhiêu chỗ.

Tôi rất ủng hộ Bộ Công an bổ sung quy định mới này đối với trẻ nhỏ và mong có một môi trường giao thông an toàn và ngày càng văn minh hơn.

Độc giả Phan Kiên