Cắm trại ở Mù Cang Chải ngắm mùa lúa chín

Trong hành trình xuyên Việt bằng xe ôtô, Nguyễn Ngọc Minh (28 tuổi, Sóc Trăng) cùng vợ và con gái 18 tháng tuổi đã cắm trại tại hai địa điểm ở Mù Cang Chải để ngắm ruộng bậc thang mùa lúa chín.

Mù Cang Chải là huyện phía tây tỉnh Yên Bái, nằm dưới chân dãy núi Hoàng Liên Sơn, ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển. Địa hình núi cao và hiểm trở do bị chia cắt mạnh, độ dốc trung bình của toàn huyện là 40 độ, có nơi lên tới 70 độ C.