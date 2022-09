Nguyễn Mai, 25 tuổi, từng 5 lần đến Đà Lạt, gần nhất là nửa tháng và hiểu nơi này "như lòng bàn tay".

Cô gái trẻ đến từ Hà Nội yêu Đà Lạt nên hầu như năm nào cũng ghé thăm. Năm nay, cô thu xếp công việc để đến ở nửa tháng cùng bạn. Nữ du khách chủ yếu đến những nơi có cảnh đẹp tự nhiên, không phải các điểm nhân tạo "sống ảo". Do đó, chuyến đi dù dài ngày nhưng các điểm đến không nhiều vì muốn vừa đi chơi, vừa nghỉ dưỡng và kết hợp làm việc từ xa.

Đà Lạt dưới ống kính của Mai đẹp như một tấm bưu thiếp.

Dưới đây là chia sẻ của Mai về Đà Lạt:

Thời gian

Đà Lạt có hai mùa mưa và khô. Mùa mưa bắt đầu từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 11. Mùa này sáng có thể nắng, nếu chiều mưa có thể kéo dài đến tối. "Nhưng vẫn có những ngày rất đẹp để mọi người du ngoạn, nên hãy yên tâm", Mai nói. Mai khuyến khích nên ghé vào mùa khô, tránh mưa và có nhiều thời gian lang thang, đi tham quan khắp nơi.

Chỗ ở

Nếu muốn ở sang chảnh, du khách có thể đặt khu nghỉ dưỡng, khách sạn như Hotel Colline, Ana Mandara Villas, Dalat Palace... giá khoảng 2-4 triệu đồng một đêm. Bên cạnh đó, homestay cũng là lựa chọn được nhiều người yêu thích như Vườn Tùng, Hiên Nhà Có Mây... với giá 400.000-700.000 đồng một đêm. Lần gần nhất, Mai ở nhiều ngày nhưng vẫn muốn tận hưởng cảm giác sang chảnh. Do đó, cô ở khách sạn cao cấp hai đêm, sau đó ở homestay những ngày còn lại.

"Theo quan điểm của tôi, mọi người nên ở khách sạn. Nếu là homestay, nên ở những nơi được đầu tư tốt, đặc biệt nhà vệ sinh phải có bình nóng lạnh", Mai chia sẻ. Lý do là đêm Đà Lạt rất lạnh và thường du khách đi chơi cả ngày, tối về mới tắm. Nhiều homestay không đầu tư bình nóng lạnh, nên việc tắm thiếu nước nóng sẽ gây nhiều bất tiện.

Cẩm nang ăn chơi của cô gái nghiện Đà Lạt Phim trường Happy Hills bên Hồ Tuyền Lâm.

Phương tiện di chuyển

Mai tự nhận mình "bánh bèo", đi đâu cũng "váy vóc tung xòe, tha thướt". Vì vậy, dù ở nửa tháng, nhưng cô không thuê xe máy mà cùng bạn di chuyển chủ yếu bằng taxi. Nếu các điểm quanh trung tâm, cô đặt taxi, các điểm xa hơn như đồi Đa Phú, cây thông cô đơn... thuê xe riêng. Giá thuê xe máy tại đây là 100.000 đồng một ngày, các homestay đều cung cấp dịch vụ này.

Điểm tham quan

Đồi Đa Phú, Chika farm, ngắm hoàng hôn ở Xóm Lèo, cây thông cô đơn (tiền đò để đến nơi là 40.000 đồng), quảng trường Đà Lạt... là những điểm đến Mai gợi ý.



Ăn uống

Mai chủ yếu ghé các quán quen, từng ăn nhiều lần, đồ ăn hợp khẩu vị và giá cả phải chăng. Lẩu gà lá é Tao Ngộ đường 3 tháng 4, giá khoảng 200.000 đồng một nồi hai người; bò tơ Ông Minh, giá 150.000-200.000 đồng một người; gà nướng sốt cam, đồ nướng, tháp sườn... tại quán Dưới Tán Thông, giá khoảng 500.000 đồng hai người; bánh ướt lòng gà ở đường Tăng Bạt Hổ, hai người gần 100.000 đồng; tiệm cơm Hồi Nhớ giá khoảng 200.000 đồng hai người; lẩu bò ba toa đường Hoàng Diệu, giá 250.000 đồng hai người.

Các quán cà phê: Túi Mơ To, In the forest, Đợi một người... giá một món đồ uống từ 50.000 đồng.

Mai tìm thấy sự bình yên khi ở Đà Lạt.

Mua quà

Nếu đi vào dịp cuối năm, tháng 11-12, Mai gợi ý mua hồng treo gió, giá khoảng 400.000 đồng một kg. Ngoài ra, mọi người có thể mua các loại hoa quả sấy khô, siro, mứt...

Chuẩn bị trước khi đi

Những người có công việc tự do, đang nghỉ việc hoặc làm từ xa giống Mai, có thể đi bất kỳ lúc nào mong muốn.

Chuyến đi dài nhất của Mai ở Đà Lạt khoảng 20 triệu đồng.

Đà Lạt ngày có bốn mùa, nên Mai mang đồ hè, thu và cả áo khoác. "Đà Lạt phát triển, nên các khoản khác như thuốc men, đồ ăn, đồ dùng đều rất sẵn. Nếu không muốn ra hàng, bạn có thể đặt mua đồ qua các ứng dụng hoặc gọi cho quán mang đồ đến tận nơi", Mai nói.

"Đây là lần thứ năm tôi đi Đà Lạt. Nhưng chưa bao giờ cảm thấy chán, thậm chí về rồi còn bị nhớ. Có lần đi về Hà Nội tôi còn muốn... lấy chồng, vì lần đó đi một mình vào đúng mùa mưa, nhìn mọi thứ ở đây lãng mạn mà bản thân lại cô đơn, nên muốn có đôi có cặp", cô nói.

Mai vừa đi chơi kết hợp làm việc từ xa.

Mai chia sẻ trước đây, các chuyến đi Đà Lạt của cô thường chỉ kéo dài 4-7 ngày. Nơi đây để lại cho cô những ấn tượng tốt như không "chặt chém", đồ ăn ngon, khí hậu mát mẻ, người dân thân thiện...

"Bạn có thể mua một cốc nước mía với giá 5.000 đồng, dừa là 15.000 đồng, dù đang ở trung tâm thành phố du lịch. Giá cả phải chăng, nhưng dịch vụ lại thuận tiện. Bạn có thể bắt Grab, đặt đồ ăn qua ứng dụng, giao hàng tận nơi... Đà Lạt thực sự là một nơi để bạn có thể chữa lành", Mai nói. Cô cũng từng đón Noel, Tết Dương lịch ở Đà Lạt. "Trải nghiệm đón năm mới ở một nơi xa là điều đáng nhớ và nên thử".

Ngoài Đà Lạt, Sa Pa là nơi Mai yêu thích nhất tại Việt Nam. Ngoài ra, cô cũng có niềm yêu thích với Mai Châu, Phú Quốc, Huế, Hội An, Đà Nẵng, Quy Nhơn...

Phương Anh

Ảnh, video: NVCC