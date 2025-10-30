Cấm một chiều cầu Long Biên để sửa chữa đường sắt từ 1/11

Cầu Long Biên sẽ cấm toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ hướng từ phường Bồ Đề sang Hoàn Kiếm trong 61 ngày từ 1/11 để phục vụ sửa chữa định kỳ tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong thời gian này, các phương tiện di chuyển qua sông Hồng theo hướng Long Biên - Xuân Quan sẽ phải đi vòng qua cầu Chương Dương. Cơ quan chức năng cũng sẽ rào chắn một phần đường Trần Nhật Duật để phục vụ thi công.

Từ 1/10 đến 22/11, đơn vị thi công dùng rào chắn di động chiếm dụng mặt đường 6,5 m; từ 16/11 đến 21/12, rào chắn cứng chiếm 5,6 m. Riêng 4 đêm từ 16 đến 30/11, trong khung 22h-4h sáng hôm sau, sẽ có rào chắn di động rộng 9,6 m.

Sở Xây dựng yêu cầu khu vực thi công phải có hàng rào, dây phản quang, biển báo, đèn chiếu sáng và đèn cảnh báo ban đêm để đảm bảo an toàn.

Cầu Long Biên tổ chức cấm chiều từ phường Bồ Đề hướng sang Hoàn Kiếm. Ảnh: Công Phạm

Trước đó sáng 29/10, khi cầu tạm dừng một chiều, giao thông qua khu vực hỗn loạn, nhiều người dân không nắm được lịch cấm phải quay đầu qua cầu Chương Dương.

Hiện Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải chịu trách nhiệm quản lý, duy tu cầu Long Biên, thực hiện bảo dưỡng định kỳ ba lần mỗi năm, đặc biệt cao điểm trong tháng 10 và 11. Do kết cấu yếu, cầu chỉ cho tàu hỏa, xe máy và xe đạp lưu thông; tốc độ tàu qua cầu bị giới hạn 15 km/h.

Cầu Long Biên được khởi công năm 1899, hoàn thành năm 1902, dài 1.691 m với 19 nhịp thép, là cây cầu sắt lâu đời gắn với lịch sử phát triển của Thủ đô.

Việt An