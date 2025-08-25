Cấm cầu cửa Hội để chống bão Kajiki

Từ 6h ngày 25/8, nhà chức trách cấm người và phương tiện qua lại cầu Cửa Hội, nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, để đảm bảo an toàn khi bão Kajiki đổ bộ.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết quyết định cấm cầu Cửa Hội được đưa ra do bão Kajiki dự báo ảnh hưởng trực tiếp Nghệ An và Hà Tĩnh. Riêng phương tiện của cơ quan chức năng phục vụ ứng phó thiên tai vẫn được phép qua cầu.

Cầu Cửa Hội nối Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

Sở yêu cầu Công ty cổ phần 478, đơn vị quản lý cầu, bố trí cán bộ cảnh báo, phân luồng từ xa tại hai đầu cầu, tuyệt đối không để người và phương tiện qua lại trong thời tiết nguy hiểm.

Cầu Cửa Hội dài 5,2 km bắc qua sông Lam, nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, phần cầu chính dài hơn 1,7 km, thông xe hôm 14/3/2021.

Công ty cổ phần vận tải ôtô Hà Tĩnh cho biết sẽ tạm dừng hoạt động tất cả tuyến xe buýt chạy trên địa bàn vào lúc 8h30 ngày 25/8 để đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Hành khách di chuyển trên xe buýt ở Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, trước khi bão Kajiki đổ bộ, các địa phương ven biển và vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở Hà Tĩnh đã sơ tán gần 4.967 hộ với gần 13.000 người dân đến nơi an toàn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, 4h sáng 24/8, bão Kajiki mạnh 166 km/h, cấp 14, giật cấp 17, cách Nghệ An khoảng 220 km, Hà Tĩnh 200 km và bắc Quảng Trị 180 km. Đến 16h, bão giữ nguyên cường độ, hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h, áp sát vùng biển Thanh Hóa - Quảng Trị, sau đó đi vào đất liền khu vực Thanh Hóa - Nghệ An. Rạng sáng mai, tâm bão ở Trung Lào, giảm còn cấp 8, giật cấp 10, rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Đài khí tượng Nhật Bản, bão có thể đạt 162 km/h khi vào gần bờ, trong khi Đài Hong Kong nhận định bão giữ mức 155 km/h khi tiến vào Thanh Hóa - Nghệ An.

Đức Hùng