Cấm cao tốc vì sương mù, không khí Hà Nội ô nhiễm nặng

Rạng sáng 4/2, một số đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn bị cấm tạm thời từ khoảng 5h do sương mù dày, trong khi Hà Nội ghi nhận chất lượng không khí ở mức rất xấu.

Khoảng 5h, tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn xuất hiện sương mù dày, tầm nhìn giảm mạnh. Trước nguy cơ mất an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã tạm thời cấm lưu thông một số đoạn để bảo đảm an toàn.

Cụ thể, chiều vào Thanh Hóa bị cấm từ Km276 đến Km287; chiều Thanh Hóa đi Hà Nội cấm từ Km296 đến nút giao Giao Niêu. Lệnh cấm được áp dụng từ rạng sáng và duy trì đến khi điều kiện thời tiết bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông. Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết đây là lần đầu lực lượng thực hiện cấm cao tốc do thời tiết xấu.

Lần đầu tiên cấm cao tốc do sương mù dày đặc Sương mù dày đặc trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đoạn qua Tam Điệp. Video: Cục CSGT

Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế theo dõi thông tin phân luồng, lựa chọn lộ trình thay thế. Khi gặp sương mù dày, mặt đường trơn trượt, người lái nên hạn chế di chuyển, bật đèn sương mù, đèn gầm và tuyệt đối không lấn làn vượt xe.

Không khí Hà Nội ở mức rất xấu

Cùng thời điểm, chất lượng không khí tại Hà Nội chuyển xấu nhanh sau khi không khí lạnh suy yếu. Lúc 8h, trạm quan trắc của Cục Môi trường đặt tại cổng Đại học Bách khoa trên đường Giải Phóng ghi nhận chỉ số AQI 232, ở ngưỡng rất xấu, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Chỉ số tại trạm này tăng dần từ ngày 2/2, vượt 200 từ nửa đêm 3/2 và tiếp tục duy trì mức cao. Trạm tại 556 Nguyễn Văn Cừ ghi nhận AQI 169. Nhiều điểm đo khác ở miền Bắc cũng ở mức xấu như Thái Nguyên 192, Hải Dương 182, Bắc Giang 164 và Hưng Yên 153.

Ô nhiễm không khí trên đường Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Trì. Ảnh: Hoàng Giang

Hệ thống theo dõi chất lượng không khí toàn cầu IQAir xếp Hà Nội trong nhóm các thành phố ô nhiễm cao sáng cùng ngày, sau Delhi và Dhaka. Nhiều điểm đo nội đô ghi nhận mức rất xấu như khu vực Tây Hồ, Hoàng Quốc Việt, Xuân Tảo, Hoàn Kiếm, Phạm Hùng và Thạch Thất.

Theo cơ quan môi trường, ô nhiễm hiện chủ yếu do bụi mịn PM2.5 tích tụ khi điều kiện khuếch tán kém. Dự báo trong ngày, chất lượng không khí tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận tiếp tục ở mức xấu đến rất xấu trước khi có thể giảm nhẹ vào ngày hôm sau.

Việt An