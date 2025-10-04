Cấm biển phòng bão Matmo

TP Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên lần lượt cấm biển, dừng hoạt động du lịch, vui chơi, khai thác thủy hải sản ở cửa sông, ven biển.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hải Phòng thông báo từ 17h hôm nay cấm tàu du lịch, tàu thuyền khai thác thủy sản ra khơi. Các hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí khu vực biển, đảo; khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và hoạt động khác ở cửa sông, ven biển, ngoài khơi cũng dừng.

Ban Chỉ huy bộ đội Biên phòng thành phố và UBND các xã, phường ven biển, các đặc khu được yêu cầu thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển; lao động trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh bằng mọi biện pháp vào nơi tránh trú an toàn; sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu trước 19h cùng ngày.

Ngư dân hoạt động trên vùng biển Hải Phòng đưa tàu vào cảng Ngọc Hải, Đồ Sơn tránh bão. Ảnh: Lê Tân

Tại Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép cho tàu thuyền ra khơi trước 12h ngày 5/10, ngừng cấp phép tham quan, lưu trú trên biển từ 8h cùng ngày.

Tại Hưng Yên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND xã ven biển và các đơn vị có liên quan cấm biển từ 17h ngày 4/10. UBND tỉnh yêu cầu bằng mọi biện pháp kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu trước 21h ngày 4/10.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 20h hôm nay, tâm bão Matmo cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290 km về phía đông bắc, sức gió mạnh nhất 133 km/h, cấp 12, giật cấp 15 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Trong hai ngày tới, bão theo hướng tây tây bắc, đi vào Móng Cái (Quảng Ninh), đến 7h ngày 6/10 ở khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sức gió giảm còn cấp 8-9, giật cấp 12.

Lê Tân