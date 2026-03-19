California hứng chịu nắng nóng kỷ lục giữa mùa đông

Nhiệt độ ở California đang cao hơn mức thông thường hàng năm tới 19 độ C khi trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, dù mùa đông chưa kết thúc.

Miền nam California bước vào ngày thứ ba liên tiếp ghi nhận nền nhiệt cao chưa từng thấy trong tháng 3, khi đợt nắng nóng đang diễn ra với mức độ dữ dội bất thường.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), các hạt Los Angeles, Ventura đã lập hơn 10 kỷ lục nhiệt độ vào ngày 17/3. Nhiệt độ ở Woodland Hills vượt 38 độ C, Burbank và Long Beach vượt 37 độ C. Khu trung tâm Los Angeles ghi nhận nhiệt độ 36,7 độ C.

Các khu vực như quận Cam, San Diego, Inland Empire cũng ghi nhận mức nhiệt cao chưa từng thấy vào tháng 3. Nhiệt độ ở khu vực Anaheim là 37,8 độ C, vượt xa kỷ lục 32,2 độ C được thiết lập vào tháng 3/2010, còn nhiệt độ Palm Springs tăng vọt lên khoảng 39,4 độ C.

"Chúng tôi đang phá quá nhiều kỷ lục, có thể thấy rất rõ đây là một trong những tháng 3 nóng nhất lịch sử", nhà khí tượng Bryan Lewis thuộc NWS cho biết. "Đợt nóng này giống với các đợt nắng nóng mùa hè hơn", dù ở California hiện vẫn là mùa đông.

Theo lịch thiên văn học, mùa xuân ở California sẽ chính thức bắt đầu vào 7h46 sáng 20/3, tức là mùa đông ở bang này chưa kết thúc.

Khí nóng bốc lên từ mặt đường Great Highway ở San Francisco, bang California, ngày 17/3. Ảnh: AP

Nhiệt độ ở California tăng mạnh từ ngày 12/3, dịu xuống vào cuối tuần rồi tiếp tục tăng lên từ ngày 16/3. Một số khu vực có thể ghi nhận mức nhiệt tới 45,6 độ C trong tuần này.

Theo giới quan sát, đợt sóng nhiệt cực đoan giữa mùa đông năm nay ở miền tây Mỹ đến từ một sự hội tụ hiếm gặp của các yếu tố khí quyển.

Một trong những yếu tố đó cách xa hàng nghìn km. Tuần qua, bang Hawaii đã hứng chịu mưa lớn kéo dài kèm lũ quét nghiêm trọng nhất nhiều thập kỷ do ảnh hưởng bão Kona.

Cơn bão đẩy khối không khí nóng ẩm lên tầng khí quyển cao, tiếp sức cho khối áp cao hình thành phía sau nó, tạo ra hiện tượng "băng chuyền nhiệt". "Bắc Thái Bình Dương từ lâu tồn tại các băng chuyền nhiệt kích thích các vùng áp cao tầng trên ở miền tây nước Mỹ", nhà khí tượng Bob Henson cho biết.

Cùng lúc, dòng tia ở bắc bán cầu dao động mạnh bất thường, tạo các dải sóng khí quyển lớn theo trục bắc nam từ Thái Bình Dương sang Bắc Mỹ. Hệ thống này dễ bị chững, cho phép khối áp cao tiếp tục mạnh lên qua nhiều ngày, dịch chuyển chậm. Kết quả là một "vòm nhiệt" hình thành với cường độ mạnh và gần như đứng yên ở khu vực California.

Vòm nhiệt ảnh hưởng California trong đợt nóng kỷ lục giữa mùa đông. Đồ họa: ECMWF

Vòm nhiệt còn được tăng cường từ yếu tố mặt đất. Tại phần lớn khu vực tây nam California và dãy Rocky, tình trạng hạn hán từ các mùa hè trước khiến mặt đất trở nên khô, gần như toàn bộ bức xạ Mặt Trời được chuyển thành nhiệt thay vì phục vụ quá trình bốc hơi nước.

Các chuyên gia cho rằng các yếu tố này đều gắn liền với tình trạng khí hậu toàn cầu ấm lên. Giới chức hạt Los Angeles đã khuyến nghị người dân không có điều hòa đi tránh nóng tại bể bơi, công viên nước, các trung tâm làm mát gần nhà.

"Đây là một đợt nắng nóng gần như chưa từng có tiền lệ vì kéo dài bất thường", nhà khí tượng Steward nói. "Nhiều khả năng nền nhiệt cao sẽ còn duy trì, thậm chí sang tới đầu tuần sau".

Nhiệt độ tại khu vực Palm Springs có khả năng lên tới khoảng 43,3 độ C vào hôm nay hoặc ngày mai, ngưỡng nhiệt vốn thường chỉ xuất hiện vào tháng 6.

"Thời tiết lẽ ra không nên như thế này, cảm giác như giữa mùa hè khi vẫn đang mùa đông", Greg Porter, bình luận viên thời tiết cấp cao của SF Chronicle, nhận xét. "Ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy thời tiết sẽ thôi không còn tuân theo các quy luật cũ".

Dân California ra biển giải nhiệt giữa mùa đông, ngày 17/3. Ảnh: AFP

Đức Trung (theo LA Times, SF Chronicle, AP)