Lũ lụt biến đường phố thành sông ở Hawaii

MỹNhững trận mưa "lớn chưa từng thấy trong 20 năm" trút xuống Hawaii gây lũ quét nhấn chìm đường phố, phá hủy hạ tầng, khiến hàng chục nghìn hộ mất điện.

Bão Kona gây mưa lớn trút xuống Hawaii trong ngày 15/3, kèm các hiện tượng lũ quét, tuyết rơi, sạt lở trên khắp các đảo. Lượng mưa tại Maui, Molokai, Big Island (Đảo Lớn) lên tới 25-50 mm mỗi giờ, theo Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Hawaii.

Daniel Baralt, người sống ở khu vực Nam Maui hơn 20 năm, khi ra khỏi nhà sáng sớm 14/3 đã không thể tin nổi vào mắt mình vì con phố Kulanihako'i đã biến thành một dòng sông nước chảy cuồn cuộn. "Mọi thứ đều hỗn loạn", Baralt nói.

Người dân cho biết nhiều tuyến đường bị phá hủy, một ngôi nhà bị lũ cuốn trôi. Một số khu vực của Maui vừa hứng lượng mưa tới 510 mm trong 24 giờ qua, lãnh đạo hạt Maui Richard Bissen cho biết vào tối muộn 14/3. "Chúng tôi chứng kiến ngập lụt, sạt lở, cột điện đổ, đất đá ngổn ngang khắp nơi", ông nói.

Lũ cuốn một đoạn đường ở Hana, hạt Maui, Hawaii, ngày 13/3. Ảnh: AP

"Gió giật tới mức khiến lái xe, đi bộ trở nên nguy hiểm. Gió có thể giật tung cửa, làm hỏng bản lề, gây chấn thương", giới chức Mỹ cảnh báo.

Chuyên trang PowerOutage cho biết đến giữa ngày 15/3, hơn 35.000 hộ gia đình tại Hawaii vẫn chưa có điện.

Tom và Carrie Bashaw, dân địa phương, cho biết họ gần như không thể làm gì khi nước dâng cao, cuốn đi một phần ngôi nhà ở thung lũng Iao trên đảo Maui. Hai vợ chồng cho biết nước lũ đã bắt đầu quật ngã những cây lớn gần nhà từ 13/3.

Bùn đất sau mưa lớn ở Maui, Hawaii, ngày 15/3. Ảnh: AP

"Khi cây xoài và cây me tây bị cuốn, chúng tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc sơ tán", Tom nói. Khi trở lại vào sáng thứ 7, hai vợ chồng thấy "toàn bộ phía sau ngôi nhà" đã biến mất.

Bão Kona cũng khiến tuyết rơi trên những đỉnh núi cao nhất quần đảo, với lượng tuyết tới 51 cm tại đỉnh cao nhất Đảo Lớn. Trên đỉnh Mauna Kea, băng tuyết đã bám vào các camera của NASA, khiến hệ thống này ngừng hoạt động trong ngày 15/3.

Đường sá sụp đổ do ảnh hưởng bão Kona ở Hawaii, ngày 15/3. Ảnh: AP

Giai đoạn tồi tệ nhất của cơn bão đã qua, song mưa vẫn chưa dứt. Cảnh báo lũ vẫn có hiệu lực tại hạt Maui và đảo Hawaii, kèm cảnh báo lũ quét, gió mạnh.

"Trong 20 năm sống ở đây, tôi chưa từng thấy mưa nhiều đến vậy", Jesse Wald, nhà môi giới bất động sản ở Maui, trước đây sống tại Wisconsin, nói.

Các đội ứng phó đang tiếp tục theo dõi tình trạng ngập lụt và thiệt hại do bão trên toàn quần đảo. "Đây là một trong những trận lũ tồi tệ nhất tôi từng chứng kiến trong đời", lãnh đạo hạt Hawaii Kimo Alameda nói.

Đức Trung (Theo Guardian, AP, Hawaii News Now)