Cải tiến nắp chai đưa doanh số Vinamilk tăng gần 80% tại New Zealand

Một thay đổi ở nắp chai giúp Vinamilk loại bỏ hơn 5 triệu ống hút nhựa, góp phần đưa doanh số tại New Zealand của doanh nghiệp tăng gần 80% trong năm 2024.

Đầu 2024, Vinamilk đề xuất đối tác tại New Zealand thử nghiệm nắp "có tai kéo" (pre-cut lid with pull tab) cho dòng sữa chua uống tiệt trùng đóng chai HDPE 80 ml. Thiết kế giúp người dùng mở nắp trực tiếp, không cần ống hút. Theo doanh nghiệp, thay đổi nhỏ về bao bì này hướng đến hạn chế rác thải nhựa dùng một lần và thuận tiện hơn khi sử dụng.

Phản hồi thị trường được cho là tích cực khi nhà nhập khẩu tại New Zealand đặt thêm gần một triệu sản phẩm dùng nắp mới. Khoảng 4,1 triệu sản phẩm sữa chua uống ứng dụng cải tiến sẽ được cung ứng cho hai chuỗi bán lẻ lớn tại quốc gia này trong năm nay, tương đương hơn 5 triệu ống hút nhựa không còn phát sinh, theo tính toán của doanh nghiệp.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) lần thứ 12 diễn ra hồi tháng 8 tại Hà Nội, ông Lê Hoàng Minh, Giám đốc điều hành sản xuất kiêm Trưởng dự án Net Zero của Vinamilk, cho rằng, khi tích hợp vào chiến lược, hoạt động cắt giảm phát thải có thể chuyển từ "chi phí" thành lợi thế cạnh tranh. Với giải pháp nắp chai, doanh nghiệp cho biết cải tiến góp phần giúp thị trường New Zealand tăng trưởng gần 80% trong năm 2024 và kỳ vọng đóng góp hơn 20% doanh số tại đây trong 2025.

Ông Lê Hoàng Minh - Giám đốc điều hành sản xuất kiêm Trưởng dự án Net Zero của Vinamilk tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) lần thứ 12. Ảnh: Minh Anh

Đằng sau một thay đổi bao bì là quá trình chuẩn hóa vận hành. Bên cạnh xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001:2015, FSSC 22000, ISO 17025, Halal, Organic EU... doanh nghiệp cũng đã hoàn thành các báo cáo kiểm kê khí nhà kính và đẩy nhanh tiến trình Net Zero trên toàn bộ chuỗi giá trị. Đơn cử, hai nhà máy và một trang trại của Vinamilk đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế.

Quan trọng hơn, hình ảnh nhà sản xuất "xanh" của Vinamilk được củng cố, giúp tăng lợi thế cạnh tranh tại các thị trường khắt khe về tiêu chuẩn môi trường như Mỹ, Úc... Thực tế, tăng trưởng doanh số tại nhiều thị trường thuộc khu vực Oceania đạt hơn 56% mỗi năm trong năm 2024. Sản phẩm Vinamilk xuất hiện tại các chuỗi siêu thị lớn như Costco, Woolworths, Coles, Aldi, Foodstuff...

Vinamilk sở hữu cả trang trại và nhà máy đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014. Ảnh: Minh Anh

Từ góc nhìn thị trường, ông Nguyễn Tiến Huy, Tổng thư ký Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) nhận định, những cải tiến nhỏ, dễ triển khai có thể tạo khác biệt trong hành vi mua sắm.

Báo cáo Sustainability Sector Index 2025 của Kantar cho thấy, 22% người tiêu dùng đang chủ động thay đổi hành vi để mua sắm bền vững hơn. Khảo sát Voice of the Consumer 2025 của PwC cũng ghi nhận hơn 80% người tham gia bày tỏ lo ngại về biến đổi khí hậu; gần một nửa cho biết sẵn sàng chi trả cao hơn cho thực phẩm thân thiện môi trường.

Theo đại diện Vinalmilk, xu hướng tiêu dùng xanh không còn là một phân khúc hẹp mà dần trở thành yêu cầu phổ biến ở nhiều thị trường. Với các doanh nghiệp, điều này đặt ra cả sức ép và cơ hội: sản phẩm đáp ứng tiêu chí môi trường có thể dễ tiếp cận kênh bán lẻ cao cấp, nhưng cũng đòi hỏi năng lực tuân thủ và đầu tư dài hạn vào quy trình.

Các sản phẩm xanh, sản xuất theo tiêu chí thân thiện với môi trường của Vinamilk tại Triển lãm Vietnam International Sourcing 2025. Ảnh: Thanh Phương

Theo báo cáo Brand Finance Food & Drink 2025, Vinamilk vẫn là doanh nghiệp duy nhất của Đông Nam Á Top 10 thương hiệu sữa có giá trị nhất toàn cầu và dẫn đầu hạng mục "thương hiệu sữa triển vọng nhất". Kết quả này dựa trên các tiêu chí như mức độ trung thành, khả năng chấp nhận mức giá cao hơn hay sức hấp dẫn với nhà đầu tư. Đây cũng là những tiêu chí chịu tác động từ thực hành ESG (môi trường, xã hội, quản trị).

"Phát triển bền vững đã dịch chuyển vai trò từ chi phí tuân thủ sang tài sản chiến lược, trực tiếp gia tăng giá trị thương hiệu trên thị trường quốc tế", ông Lê Hoàng Minh nói thêm.

Tuệ Anh