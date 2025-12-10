Cải thiện thị lực với dưỡng chất và thói quen khoa học

Bổ sung vitamin B6, B12 và dưỡng chất như natri, kali là cách hiệu quả để nuôi dưỡng và bảo vệ mắt, hỗ trợ duy trì thị lực ổn định.

Đôi mắt luôn cần được cung cấp đủ vitamin và dưỡng chất thiết yếu để hoạt động tối ưu. Nhu cầu này càng cao ở những người làm việc tập trung trong thời gian dài, dễ gặp tình trạng mỏi, mờ nhòe và suy giảm thị lực. Vì vậy, bổ sung vitamin và khoáng chất là giải pháp quan trọng giúp phục hồi và bảo vệ sức khỏe mắt.

Dưỡng chất cần bổ sung

Theo Healthline, vitamin nhóm B như vitamin B6 và B12 đóng vai trò hỗ trợ chức năng trao đổi chất của tế bào, từ đó cải thiện hiện tượng nhìn mờ và giúp mắt mỏi nhanh chóng phục hồi. Vitamin E là chất chống oxy hóa, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào mắt khỏi sự tổn thương của gốc tự do. Thiếu hụt vitamin E có thể dẫn đến thoái hóa võng mạc và suy giảm thị lực. Các vitamin A, C cũng là nhóm vitamin tốt cho chức năng của mắt.

Các khoáng chất cũng đóng vai trò quan trọng với sức khỏe thị lực. Đơn cử, Natri (Na) giúp bảo vệ bề mặt giác mạc, phòng ngừa khô mắt. Trong khi đó, Kali (K) kích hoạt hô hấp mô mắt, giúp phòng ngừa và điều trị chứng mỏi mắt hiệu quả.

Dưỡng chất thiết yếu cho đôi mắt sáng khỏe có thể được bổ sung thông qua chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Vitamin B6 có nhiều trong rau lá xanh đậm, thịt gia cầm, gan bò, cá hồi và cá ngừ. Vitamin B12 chứa nhiều trong cá, gan, thịt đỏ, thịt gia cầm và trứng. Vitamin E được tìm thấy dồi dào trong cá hồi, tôm, các loại hạt (hạnh nhân, hướng dương), dầu thực vật (ô liu) và rau bina. Vitamin A có nhiều trong thực phẩm như rau có màu xanh đậm, dầu cá, trứng sữa và gan. Trong khi đó, vitamin C được bổ sung qua trái cây họ cam, quýt và ớt chuông.

Thói quen khoa học

Ngoài bổ sung vitamin, bảo vệ mắt còn cần duy trì các thói quen sinh hoạt khoa học hàng ngày. Bắt đầu bằng việc cân bằng ánh sáng theo nhịp sinh học. Thay vì chỉ tránh tác hại của ánh sáng xanh, hãy tận dụng ánh sáng tự nhiên. Việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời dịu nhẹ vào ban ngày giúp mắt khỏe mạnh hơn và hạn chế nguy cơ cận thị, theo Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia (NCBI). Ngược lại, vào buổi tối trước khi ngủ, cần giảm tối đa độ sáng màn hình hoặc dùng chế độ Night Shift để bảo vệ mắt.

Thiết lập môi trường sinh hoạt và làm việc tối ưu cho mắt. Cần đảm bảo ánh sáng hài hòa, không quá chói hoặc quá tối để giảm áp lực điều tiết mắt. Đồng thời, duy trì độ ẩm không khí thích hợp giúp ngăn ngừa tình trạng khô mắt và duy trì hiệu suất hoạt động tối ưu cho mắt.

Thư giãn sâu bằng phương pháp chườm ấm khoảng 10 phút mỗi tối. Theo NCBI, nhiệt độ ấm giúp khơi thông tuyến dầu tự nhiên, tạo ra lớp màng bảo vệ giúp mắt ẩm mượt lâu dài. Kết hợp massage nhẹ quanh mắt sẽ giúp tăng cường tuần hoàn máu, thải độc và phục hồi năng lượng cho mắt.

Thế Đan