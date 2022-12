Cải thiện táo bón với sản phẩm cung cấp chất xơ châu Âu

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bio-acimin Fiber tăng chất xơ, cải thiện táo bón.

Sản phẩm phù hợp cho trẻ em và người lớn bị táo bón hoặc có nguy cơ bị táo bón như phụ nữ có thai, phụ nữ sau khi sinh. Sản phẩm còn có thể dùng cho người có khẩu phần ăn thiếu cân đối, thiếu chất xơ; người bị rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột hoặc do dùng kháng sinh dài ngày.

Thương hiệu Bio-acimin có với hàng triệu sản phẩm đã được bán ra cho người táo bón. Hiện nay, Bio-acimin Fiber được phân phối tại 20.000 nhà thuốc cùng hệ thống siêu thị mẹ và bé trên cả nước.

Giấy phép quảng cáo Bio-acimin Fiber số 01305/2019/ATTP-XNQC do Cục An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 11/7/2019. Giấy phép quảng cáo Bio-acimin Gold số 00685/2018/ATTP-XNQC do Cục An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 9/7/2018. Các thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hiệu quả có thể khác nhau tùy cơ địa từng người. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

