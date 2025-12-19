Cải thiện sức đề kháng với Fucoidan Mix AG

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku chiết xuất từ tảo nâu Okinawa, fucoidan, nấm Agaricus và vitamin thiết yếu hướng tới giải pháp chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên.

Tảo nâu Mozuku và Mekabu là hai loại tảo biển tiêu biểu tại đảo Okinawa, Nhật Bản - nơi được biết đến với tỷ lệ người sống khỏe mạnh và sống thọ cao trên thế giới. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khám phá ra hoạt chất fucoidan có trong hai loại tảo này có tác dụng hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa trong cơ thể.

Bên cạnh đó, tinh chất sợi nấm Agaricus có trong công thức của Fucoidan Umi No Shizuku (Fucoidan Mix AG) hỗ trợ thúc đẩy hoạt động của các tế bào miễn dịch, đồng thời góp phần làm chậm quá trình oxy hóa trong cơ thể. Sự kết hợp giữa hai loại fucoidan từ tảo nâu và tinh chất nấm Agaricus tạo nên công thức riêng, phát huy hiệu quả tương hỗ.

Sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku được công ty Umi No Shizuku nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản và phân phối tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm được bào chế dưới dạng viên nang và dạng nước uống, phù hợp nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku dạng viên. Ảnh: Umi No Shizuku

Fucoidan Umi No Shizuku - thương hiệu chăm sóc sức khỏe Nhật Bản hiện có hai văn phòng tại TP HCM và Hà Nội. Văn phòng tọa lạc tại khu vực trung tâm, vị trí thuận tiện, dễ dàng di chuyển. Không gian làm việc hiện đại mang đến sự thoải mái cho khách hàng khi đến tư vấn và tìm hiểu sản phẩm. Tại đây, đội ngũ tư vấn luôn theo sát quá trình sử dụng của khách hàng, sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp thắc mắc và cập nhật kiến thức khoa học về fucoidan.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku dạng nước kết hợp fucoidan chiết xuất từ tảo nâu Mozuku, tảo nâu Mekabu và bột nấm Agaricus, bổ sung vitamin C, E, B2, B6, hương vị dễ uống. Ảnh: Umi No Shizuku

Định hướng phát triển của Fucoidan Umi No Shizuku tập trung vào việc nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác nhau của người tiêu dùng. Đại diện nhãn hàng cho biết, phản hồi và mức độ hài lòng của khách hàng là cơ sở để đơn vị tiếp tục cải tiến công thức và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thế Đan