Cải thiện bữa ăn cho hàng trăm học sinh vùng cao

Quỹ Hy vọng tiếp tục hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho học sinh ba trường ở Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An trong năm học 2025-2026 với nguồn tài trợ của công ty De Heus Việt Nam.

Ba trường được dự án hỗ trợ gồm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Quang Minh, xã Song Khủa, tỉnh Sơn La; Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mường Lý, xã Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa và Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nậm Nhoóng, xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An.

Dự án bắt đầu từ 1/10/2024 đến nay, với tổng tài trợ 1,2 tỷ đồng. Nhờ chương trình, bữa ăn hàng ngày của các em được tăng thêm khoảng 10.000 đồng.

Học sinh bán trú trường PTDTBT THCS Mường Lý, xã Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa xếp hàng ăn cơm, tháng 9/2025. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Từ ngày được nhận hỗ trợ, ông Nguyễn Xuân Thịnh, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Quang Minh, tỉnh Sơn La cho biết các bữa ăn của gần 150 học sinh đa dạng hơn. "Trước đây thực đơn các bữa sẽ có hai món, giờ có thêm kinh phí, bữa ăn các em được bổ sung thêm một món", ông Thịnh nói.

Ông Hoàng Sỹ Xuân, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mường Lý, xã Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa cho biết thường học sinh sẽ tự chuẩn bị bữa sáng. Tuy nhiên, với 70% gia đình thuộc hộ nghèo, nhiều em chỉ có vài nghìn đồng mua đồ ăn sáng, một số em khó khăn hơn phải nhịn đói đến bữa trưa. Nhờ dự án "Dinh dưỡng học đường", 320 học sinh bán trú có thêm bữa sáng.

"Giờ bữa sáng của các em được hỗ trợ như bánh mì, bánh bao, mì tôm trứng chan nước hầm xương. Học sinh, phụ huynh đều phấn khởi, các em khỏe mạnh hơn", ông Xuân nói.

Bữa ăn trưa của học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Quang Minh, tỉnh Sơn La có thêm sữa chua và các món đa dạng, 23/9/2025. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Tại Nghệ An, 150 học sinh bán trú của trường Tiểu học và THCS Nậm Nhoóng, xã Tri Lễ cũng được cung cấp đủ bữa sáng với thực đơn như xôi trứng/chả, bánh mì pate, bánh bao, mì tôm trứng.

Ông Lang Văn Lân, hiệu trưởng trường cho biết trước đây trường chỉ có thể lo bữa trưa, chiều cho các học sinh. "Bữa sáng các em thường nhịn bởi điều kiện gia đình khó khăn", ông Lân chia sẻ.

Trong năm học 2024-2025, hơn 86.000 suất ăn sáng đã được hỗ trợ, hơn 22.000 suất ăn trưa được bổ sung dinh dưỡng, đảm bảo cung cấp đầy đủ các chất thiết yếu. Nhờ đó, các em được tiếp thêm tinh thần để tới trường, có năng lượng học tập và vui chơi. Theo kết quả khảo sát từ ba trường nhận tài trợ, 100% học sinh đều thích thú với bữa ăn. Tỷ lệ học sinh chuyên cần và sức khỏe, cân nặng của các em đều được cải thiện rõ rệt so với những năm học trước.

Đại diện De Heus - bà Nguyễn Thu Thủy, Giám đốc Phát triển Bền vững cho biết an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cho thế hệ tương lai luôn là mối quan tâm hàng đầu của De Heus. "Chính vì vậy, chúng tôi đã dành nhiều tâm huyết, với mong muốn mỗi bữa cơm đầy đủ khi đến trường sẽ mang đến cho các em nguồn năng lượng học tập tốt hơn, giúp gia đình và nhà trường yên tâm giáo dục, đồng thời đưa tri thức đến gần hơn với những em nhỏ còn nhiều khó khăn", bà Thủy chia sẻ.

Năm nay De Heus Việt Nam còn đồng hành cùng Quỹ Hy vọng xây 5 bếp ăn ở vùng cao và hỗ trợ thêm một năm dinh dưỡng cho học sinh mầm non ở xã Tây Giang, Đà Nẵng. Đây là nỗ lực nhằm cải thiện cơ sở vật chất tại các trường học, giúp hoạt động chăm sóc bữa ăn cho các em học sinh được thực hiện lâu dài, bền vững.

Ten chua ban - Anh sang hoc duong

Ten cua ban - Anh sang hoc duong ID chương trình: 195961

Nga Thanh