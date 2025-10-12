150 ngày tôi vẫn chưa 'cai nghiện' thuốc lá thành công

Thỉnh thoảng lên cơn 'thèm thuốc', tôi uống một cốc nước và hít thở thật sâu.

Sài Gòn mưa, được nghỉ buổi chiều, ngồi một mình trong quán cà phê, nhìn bàn bên cạnh bất chợt tôi nhớ ra rằng hôm nay đúng tròn 5 tháng tôi bỏ thuốc lá. Tôi là người nghiện thuốc lá hơn 20 năm, trung bình mỗi ngày hút cả gói thuốc.

Cũng từng cai thuốc rất nhiều lần, áp dụng rất nhiều cách: bỏ từ từ, bỏ đột ngột, nước súc miệng, miếng dán... Tuy nhiên cũng từng đó lần thất bại.

Tôi tìm hiểu, đọc trên các diễn đàn tìm hiểu kinh nghiệm của những người cai thuốc thành công, Tuy nhiên cũng không có nhiều thông tin. Đa số đều tô hồng thêm quá trình hay bản lĩnh cai thuốc của họ thậm chí nhiều người nói bỏ là bỏ luôn không thấy thèm, không bứt rứt...

Thế rồi, một lần, tôi nhận ra thuốc lá không có ích gì với tôi nữa, thậm chí thấy chán thuốc lá, tôi quyết tâm bỏ, không trì hoãn, không giảm dần, mà bỏ hẳn.

Tôi chọn đúng ngày vợ con về ngoại dịp hè, để bắt đầu. Vì tôi biết ở hoàn cảnh đó, ăn tối xong là tôi hoàn toàn có thể lên giường và ngủ, bỏ qua được thói quen hút buổi tối. Tuần đầu tiên, thậm chí tháng đầu tiên, tháng thứ hai, cơn thèm nicotine là nỗi ám ảnh. Người tôi môi khô, người bứt rứt, tâm trạng cáu bẳn. Không ai hiểu được cảm giác đó trừ người từng nghiện thuốc lá.

Một đến hai tháng đầu, tôi không thấy gì tốt đẹp cả. Chỉ thấy mình đang sống trong một khoảng trống, không có thuốc lá, nhưng cũng chưa có gì thay thế. Tôi vẫn ngồi uống cà phê hàng buổi sáng, vẫn uống bia với vài người bạn hút thuốc và xem đó là thử thách.

Có một điều quan trọng tôi nhận thấy và hoàn toàn chính xác đó là cơn thèm thuốc chỉ thực sự tồn tại khoảng vài phút. Cách đối phó hiệu quả của tôi là uống một ngụm nước, và hít thở sâu. Sau quãng thời gian đó sẽ trởlại bình thường.

Đến nay sau 150 ngày hiệu quả rõ rệt nhất tôi nhận ra nơi cơ thể mình đó là hơi thở không còn mùi (vợ bảo thế..) và làn da không còn xám xịt như lúc trước mà sáng và nhẵn hơn nhiều.

Về những cơn ho hay khó thở hay huyết áp... không có thay đổi nhiều (vì trước kia lúc hút thuốc tôi cũng không gặp những vẫn đề này). Tới bây giờ nhiều lúc bất chợt nghĩ tới điếu thuốc vẫn còn cảm giác thèm, khô môi... nên tôi biết vẫn còn cần rất nhiều thời gian.

Do đó những ai đang có ý định và những ai đang trong quá trình bỏ thuốc hãy xác định cho mình rằng 5 tháng là chưa đủ để cai hoàn toàn thuốc lá.

Hành trình này chưa kết thúc, tuy nhiên tôi vẫn muốn viết bài này để chia sẻ cảm giác, kinh nghiệm, những khó khăn tôi đã từng trải qua và đối mặt để những ai đang trong quá trình cai thuốc như tôi có thể tìm sự đồng cảm, thấu hiểu, hoặc những ai đã cai thuốc thành công có thể truyền đạt lại kinh nghiệm quý báu.

Han Mai Trang