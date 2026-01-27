Cái nắng 46 độ C ở Australia Mở rộng

AustraliaVòng tứ kết Australia Mở rộng ngày 27/1 diễn ra dưới thời tiết khắc nghiệt, với nhiệt độ đạt đỉnh 46 độ C cho các trận đấu ban ngày.

Theo ban tổ chức, nhiệt độ ở Melbourne Park có thể đạt 46 độ C vào lúc 17h, giờ địa phương. Đây là thời điểm diễn ra vòng tứ kết đơn nam và đơn nữ, buộc ban tổ chức phải lên phương án đóng mái che các sân và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho tay vợt.

Sabalenka trong trận gặp Jovic ở tứ kết Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia hôm 27/1. Ảnh: Reuters

Trong trận đấu ở vòng ba giữa hạt giống số một Jannik Sinner và Eliot Spizzirri, tay vợt Italy bị chuột rút và tỏ ra mệt mỏi dưới thời tiết nóng bức. Khi thang đo nhiệt báo tới mức 5, mức nguy hiểm nhất, trọng tài đã yêu cầu đóng mái che và để các tay vợt nghỉ 10 phút. Sinner nhờ đó đã giảm bớt mệt mỏi, rồi thắng sau bốn set.

Thang đánh giá căng thẳng nhiệt độ được Australia Mở rộng phát triển với sự hợp tác của Đại học Sydney, áp dụng từ 2019. Các chỉ số được tổng hợp từ bốn yếu tố: Nhiệt độ không khí, nhiệt bức xạ, độ ẩm và tốc độ gió. Thang đo có 5 mức, trong đó mức 4 và 5 là nguy hiểm mà tay vợt sẽ được tạm nghỉ hoặc trận đấu phải tạm hoãn.

Trong ngày 27/1, trận đơn nữ giữa Aryna Sabalenka và Iva Jovic bắt đầu sớm nhất, lúc 11h30 sáng. Trận đấu được đẩy sớm hơn một tiếng so với thường lệ, nhằm giúp hai tay vợt tránh được cái nóng vào buổi chiều. Trước tay vợt số một thế giới quá mạnh, tài năng 18 tuổi Jovic thua nhanh 3-6, 0-6 sau hai set.

Trận tứ kết đơn nam của Alexander Zverev và Learner Tien diễn ra vào 13h30 (giờ địa phương) và được dự báo có thể kéo dài tới lúc nhiệt độ ở Melbourne Park đạt 46 độ C. Ban tổ chức quyết định đóng mái che ngay đầu trận để giúp các tay vợt tránh nắng. Điều này được xem là lợi thế cho các "cỗ máy giao bóng" như Zverev. Thực tế, Zverev có tới 24 cú ace, không mất game giao bóng nào cả trận và thắng 6-3, 6-7(5), 6-1, 7-6(3).

Các trận vào buổi tối được dự đoán diễn ra trong điều kiện thuận lợi hơn, khi Coco Gauff đấu Elina Svitolina, còn niềm hy vọng chủ nhà Alex de Minaur gặp Carlos Alcaraz.

Vy Anh