Cái lý của người ở thuê chứ không mua nhà Sài Gòn

Ở thuê mỗi năm chỉ mất 3.2% giá trị của một căn hộ chung cư, trong khi vay tiền mua thì mất đến 9-11%.

Phản biện lại bài viết '30 năm, tốn 2 tỷ thuê nhà và không hộ khẩu Sài Gòn', độc giả VuNga Tran có bình luận phân tích về cái lợi của việc ở nhà thuê:

Ai cũng tính theo dòng tiền, người đúng thì ít mà người sai thì nhiều. Tôi tính cách này cho mọi người dễ hình dung:

- Một căn hộ hai phòng ngủ tầm trung ở Sài Gòn bây giờ giá tầm 3 tỷ đồng. Căn hộ này hiện giờ chỉ cho thuê giá 7- 8 triệu đồng một tháng. Tức là mỗi năm số tiền thuê nhà sẽ là 3.2% giá trị nhà. Dù sau này có trượt giá hay gì đi nữa, giá thuê cũng không vượt quá 5%, thậm chí theo xu hướng của các nước phát triển trước Việt Nam, tỷ suất tiền thuê nhà trên giá trị nhà sẽ giảm.

- Còn nếu bạn bỏ tiền ra mua một căn nhà bằng cách vay vốn ngân hàng, lãi suất trung bình bạn phải trả hàng năm là 9-11%.

Hai trường hợp này đều ở trên giả thiết là bạn chưa có tiền mua nhà. Một bên chi trả 3-5%, một bên chi trả 9-11% mỗi năm. Còn gì để tranh cãi không?

Chưa hết, ví dụ bạn mua nhà ở quận 2 cũ, vì công việc, có lúc bạn làm quận 9 cũ gần nhà, có lúc bạn làm ở Bình Tân, làm ở quận 12. Mỗi ngày bạn mất tối thiểu 1.5 tiếng để chạy xe đi làm. Trong khi nếu thuê nhà, bạn có thể dễ dàng thay đổi nơi ở, đi làm mỗi ngày 10-15 phút.

Độc giả jone Minh cùng quan điểm:

Tuy ở nhà thuê có rủi ro là có thể bị chủ nhà lấy lại nhà bất cứ lúc nào, nhưng ở chung cư hiện nay cũng có biết bao rủi ro đấy thôi. Chỉ riêng mua đất có nhà sẵn thì mới giảm rủi ro đi đáng kể do gần như là mình sở hữu rồi (chỉ có quyền sử dụng đất, không phải quyền sở hữu đất nên mình dùng từ gần nhé, mọi người khỏi thắc mắc).

Đó là rủi ro, còn về lợi ích thì tôi đứng trên quan điểm người thuê nhà (nhưng xem nhà đó là mình và sẵn sàng dọn đi bất cứ lúc nào nên sẽ không có tâm lý "vì nhà không phải của mình nên ngại sắm sửa", nhà không phải của mình nên không sửa. Không sửa được thì thuê căn khác, vậy là bài toán tâm lý nhà không phải của mình đã giải quyết xong).

Giờ tới việc bàn về lợi ích của thuê nhà nhé.

Thứ nhất: Thuê nhà sẽ chủ động về khu vực giúp con cái phát triển và việc đưa đón con đi học cũng thuận tiện hơn, theo như nghiên cứu về các tạp chí và sách về sức khỏe mình đọc gần đây thì giấc ngủ cho trẻ rất quan trọng, góp phần hình thình nên sự phát triển não bộ và thể chất của trẻ.

Vậy nên mình cần tối ưu thời gian đưa con đến trường nhanh nhất có thể để cho con có thể ngủ... nướng (Lý do thì đọc cuốn Why we sleep nhé). Nếu mua nhà thì tôi khó có thể chọn lựa một vị trí giá hợp khả năng trả góp ngân hàng, vừa gần một lúc bốn trường (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được). Vậy nên thuê nhà là linh hoạt nhất.

Hữu Nghị tổng hợp

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.