Thi thể đông cứng của cô gái bị người tình cũ nhét vào valy

MỹThi thể đông cứng của Valerie Reyes được tìm thấy trong chiếc valy giấu dọc đường, sau khi bị bạn trai cũ bỏ mặc đến chết một tuần trước đó.

Khoảng 8h ngày 5/2/2019, đội sửa đường ở thị trấn Greenwich, bang Connecticut phát hiện một chiếc valy màu đỏ được giấu trong rừng cây, cách mặt đường 4-6 m. Thứ bên trong khiến họ lập tức gọi 911.

Tại hiện trường, các sĩ quan của Sở Cảnh sát Greenwich nhìn thấy thi thể của một cô gái đã bị đông cứng do thời tiết lạnh giá. Nạn nhân gập người trong tư thế bào thai, hai tay bị trói ra sau lưng bằng dây thừng. Dù là những người dày dạn kinh nghiệm, cảnh tượng đó vẫn "khá sốc" với các điều tra viên.

Nạn nhân bị chấn thương ở đầu, trầy xước ở tay và gãy móng tay. Cảnh sát nhận định cô gái bị đánh đập và đã chiến đấu để giành giật mạng sống.

Cô gái được xác định là Valerie Reyes, 24 tuổi, được gia đình trình báo mất tích một tuần trước.

Cảnh sát điều tra hiện trường tìm thấy thi thể Valerie Reyes trong chiếc valy đỏ ở Greenwich, Connecticut, ngày 5/2/2019. Ảnh: NBC

Từ ngày 29/1/2019, gia đình không thể liên lạc được với Valerie. Họ ngày càng lo lắng vì Valerie mắc chứng trầm cảm sau khi cha mẹ ly hôn. Việc chia tay bạn trai John gần đây có thể khiến trạng thái tâm lý của cô thêm tồi tệ.

Khi đến căn hộ của Valerie ở thành phố New Rochelle, bang New York vào 29/1, gia đình gặp John. Anh ta nói đã cãi nhau với Valerie một ngày trước khi cô mất tích, giờ đến để xin lỗi nhưng không thấy đâu.

Gia đình nhanh chóng gọi điện đến các bệnh viện để hỏi thăm, dán áp phích khắp New Rochelle, đăng thông tin tìm Valerie lên mạng xã hội. Ngày 30/1, họ đến nơi làm việc của Valerie nhưng cũng không thấy cô nên trình báo cảnh sát. Gia đình lo cô có thể đã tự làm hại mình.

Cảnh sát lập tức tra xét thông tin ngân hàng, từ đó phát hiện có người đã rút hàng nghìn USD khỏi tài khoản của cô, nhưng cần xác định xem đó là Valerie hay ai khác.

Căn hộ đầy vết máu

Sau khi thi thể Valerie được phát hiện vào 5/2, cảnh sát khám xét căn hộ của cô nhưng không phát hiện dấu vết đột nhập. Gia đình cho biết khi đến tìm Valerie vào 29/1, họ thấy một mảnh kính vỡ trên sàn nhà và đã dọn dẹp. Máy tính xách tay và điện thoại di động của Valerie biến mất.

Rà soát khắp nơi trong nhà mà không thấy manh mối, điều tra viên quyết định tìm kiếm bằng "hoá chất chỉ điểm" Luminol - hóa chất phát ra ánh sáng xanh khi dính máu dù đã được tẩy rửa. Kết quả là có rất nhiều máu trong bồn tắm, bồn rửa, nhiều đến mức có thể nhìn rõ dấu tay.

Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy có sự pha trộn giữa máu của Valerie và máu của một người không rõ danh tính. Điều này giúp loại trừ John, bạn trai cũ, khỏi danh sách nghi phạm.

Các điều tra viên tập trung vào lịch sử hẹn hò của nạn nhân, được một người bạn chia sẻ tên những người đàn ông mà Valerie từng hẹn hò.

Truy tìm nghi phạm từ dữ liệu giám sát

Kiểm tra dữ liệu điện thoại di động, cảnh sát phát hiện vào khoảng 3h ngày 29/1, điện thoại của Valerie được chuyển sang chế độ máy bay. Cùng lúc đó, một số giao dịch rút tiền được thực hiện từ tài khoản ngân hàng của cô.

Dữ liệu video giám sát cho thấy một người đàn ông mặc áo nỉ trùm đầu màu đen đỗ xe bên kia đường đối diện ngân hàng, sau đó vào rút tiền ở máy ATM.

Sử dụng camera giám sát giao thông, Sở Cảnh sát New Rochelle xác định được biển số xe của chiếc Honda CR-V màu đen do nghi phạm lái. Xe được thuê tại quận Queens, New York.

Tra cứu lịch sử cho thuê của chiếc Honda CR-V, cảnh sát phát hiện kẻ khả nghi tên Javier - một trong những tình cũ theo danh sách do bạn Valerie chia sẻ. Anh ta tên đầy đủ là Javier Da Silva Rojas, 24 tuổi, người Venezuela. Từng hẹn hò với Valerie một năm trước, Javier đã rất tức giận khi bị cô chia tay, quấy rầy đến mức cô phải chặn số của anh ta.

Javier Da Silva Rojas và Valerie Reyes chia tay hồi tháng 4/2018. Ảnh: Facebook

Theo điều tra, Javier nhập cảnh Mỹ bằng thị thực du học vào năm 2017, nhưng đã ở lại quá hạn và hiện phải nhận lệnh trục xuất.

Hình ảnh từ camera giám sát tại địa điểm cho thuê xe giúp cảnh sát nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông rút tiền từ máy ATM, xác nhận chính là Javier. Ngày 11/2/2019, anh ta bị bắt tại Queens và bị đưa đến Sở Cảnh sát New Rochelle theo cáo buộc liên quan đến lệnh trục xuất.

Nạn nhân còn sống trước khi bị cho vào valy

Vì Valerie bị bắt cóc và đưa đến một tiểu bang khác, FBI vào cuộc. Khám xét nhà riêng của Javier, đặc vụ tìm thấy giấy tờ tùy thân và thẻ tín dụng của Valerie.

Trong cuộc thẩm vấn ngày 12/2, Javier phủ nhận quen biết Valerie, nhưng thay đổi lời khai khi bị điều tra viên truy vấn với những bằng chứng thu thập được. Anh ta nói đã quan hệ tình dục đồng thuận với Valerie vào lần cuối gặp nhau hôm 29/1, sau đó cô bị ngã đập đầu.

Javier kể phát hiện Valerie không còn thở nên hoảng hốt tìm cách che đậy vụ việc. Anh ta tìm thấy một chiếc valy bên ngoài, trói Valerie lại rồi dùng băng dính bịt miệng, bỏ vào trong valy, đem đi vứt ở Connecticut, cách căn hộ hơn 22 km.

Điều tra viên không tin lời khai về hành vi quan hệ tình dục đồng thuận của Javier. Họ nhận định nạn nhân đã phải vật lộn chống trả vì bị tụ máu lớn ở trán, tay có nhiều vết cắt.

Họ cũng không tin khi Javier nói Valerie đã chết. "Hắn dùng băng dính dán chặt từ cằm đến chóp mũi cô ấy. Nếu cô ấy bất tỉnh, bị đánh gục hoặc đã chết thì không cần phải làm vậy", điều tra viên cho biết.

Trong quá trình khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y phát hiện thấy tinh thể băng trong phổi nạn nhân. Điều này cho thấy phổi của Valerie có chất lỏng đóng băng, chứng tỏ cô vẫn còn sống khi bị nhét vào valy. Nguyên nhân tử vong là ngạt thở.

Cảnh sát xác định Javier đến New Rochelle với ý đồ cướp tài sản của nạn nhân và bị chống trả dữ dội. Sau khi bỏ lại Valerie ở Connecticut, Javier rút sạch tiền từ tài khoản ngân hàng của cô.

Tháng 2/2020, Javier nhận tội bắt cóc dẫn đến giết người, với động cơ chính là lòng tham.

Javier khóc nức nở trong suốt phiên tòa tuyên án, nói "sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân". Nhóm luật sư bào chữa cố gắng chứng minh Javier có những phẩm chất tốt trái ngược với tội ác khủng khiếp, nhưng thẩm phán không chấp nhận và chỉ trích bị cáo là "kẻ xấu xa".

Ngày 23/9/2021, Javier bị tuyên án 30 năm tại nhà tù liên bang, không được ân xá và sẽ bị trục xuất về Venezuela sau khi thụ án.

Tuệ Anh (theo Oxygen, CBS)