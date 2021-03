Cái chết bí ẩn của hành khách bị từ chối lên máy bay

Thổ Nhĩ KỳSau khi bị từ chối lên máy bay vì say xỉn, du khách Anh được phát hiện trong trạng thái treo cổ tại sân bay.

Cuộc điều tra về cái chết của Stuart Tokam, 44 tuổi, bị hoãn vì tòa án không có đủ thông tin. Năm ngoái, Tokam có chuyến đi đến Thổ Nhĩ Kỳ với người bạn của mình trong tình trạng sức khỏe tâm thần không ổn định. Ngày 18/9/2020, Tokam đã bị cấm lên chuyến bay trở về Anh vì nhân viên sân bay cho rằng anh ta quá say.

Nam du khách được tìm thấy trong trạng thái treo cổ ở một khu vực khác của sân bay. Kết quả khám nghiệm tử thi ghi nhận nồng độ cồn là 223 mcg/100 ml máu, gấp 2,5 lần so với giới hạn nồng độ cồn được phép lái xe. Chuyên gia còn phát hiện ma túy đá và thuốc an thần trong nước tiểu của Tokam. Tiến sĩ Virginia Fitzpatrick-Swallow, nhà nghiên cứu pháp y, cho biết nồng độ rượu và ma túy "không nằm trong ngưỡng gây tử vong", dù Tokam "có thể say ở một mức nào đó trước khi chết".

Stuart Tokam bị từ chối lên máy bay sau khi nhân viên sân bay cho rằng anh quá say. Ảnh: gofundme

Cuộc khám nghiệm tử thi đã được thực hiện ở tỉnh Muğla, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi bác sĩ Fitzpatrick-Swallow vào cuộc nhưng các nhà chức trách địa phương không cung cấp bất kỳ tài liệu nào cho gia đình Tokam và cuộc điều tra của giới chức Anh.

Trong lần khám nghiệm tử thi thứ 2, các điều tra viên không tìm thấy dấu vết dây trói hay bầm tím đáng kể nào trên cổ nạn nhân, cũng như dấu hiệu của bệnh tật hoặc bất kỳ căn bệnh nào có thể dẫn đến tử vong.

Bà Fitzpatrick-Swallow đánh giá không thể đưa ra nguyên nhân tử vong: "Từ góc độ bệnh lý, tôi không thể cho rằng treo cổ là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Nguyên nhân cái chết được ghi lại là không thể xác định được".

Vicky, vợ của Tokam, đặt ra nhiều nghi vấn: "Tôi có rất nhiều câu hỏi dành cho phía Thổ Nhĩ Kỳ. Anh ấy chết như thế nào, chết ở đâu? Có camera an ninh nào không và anh ấy đã biến mất như thế nào? Tại sao chuyện đó lại xảy ra ở sân bay?".

Graeme Irving, điều tra viên cấp cao của Tòa án Walthamstow Coroner (Anh), cho biết ông đang dựa vào áp lực ngoại giao từ Bộ Ngoại giao để thu thập những thông tin cần thiết từ giới chức Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc điều tra tạm thời bị đình chỉ.

Trung Nghĩa (Theo Mirror)