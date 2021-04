Cái chết bí ẩn của cặp du khách được đưa ra ánh sáng

Nam PhiCặp vợ chồng sắp cưới được bạn bè phát hiện gục chết trong tình trạng khoả thân khi đi du lịch cùng nhau.

Bi kịch xảy ra khi Mari Hoon, 28 tuổi và Jean Vosloo, 25 tuổi đến từ thành phố Gauteng, Nam Phi đang tận hưởng kỳ nghỉ tại trang trại Zuuranys ở Kareedouw cùng bạn bè. Khi đó, họ mới đính hôn và đang sống trong hạnh phúc. Ngày 26/4/2020, Stephan, một người bạn, phát hiện cặp đôi đã tử vong trong tình trạng khỏa thân.

Jean Vosloo (trái) và Mari Hoon dự định kết hôn vào tháng 5/2021. Ảnh: Newsflash

Ban đầu, cảnh sát tin rằng cái chết của cặp du khách này là một tai nạn rò rỉ khí gas từ bình nóng lạnh, bởi thi thể của hai nạn nhân không có chấn thương và nồng độ carbon monoxide trong máu lên tới 70%.

Tuy nhiên, cảnh sát sau đó phát hiện những tình tiết đáng ngờ và tiếp tục mở rộng điều tra. Ngày 8/4, cảnh sát chính thức bắt chủ khách sạn, Kevin Pretorius, với cáo buộc hai tội giết người. Pretorius hầu tòa vào 6/4 và phiên xét xử tiếp theo diễn ra vào cuối tháng 5.

Phòng tắm của khách sạn Kliphius, nơi cặp đôi nghỉ lại. Ảnh: Kougakliphuis

Báo cáo chính thức từ Trung tâm Y tế Dự phòng Nam Phi chỉ ra rằng hai du khách đã chết vì ngộ độc khí carbon monoxide (CO). Đây là loại khí được giới chuyên gia miêu tả là "kẻ giết người thầm lặng". Nó làm giảm khả năng hấp thụ oxy, dẫn đến tổn thương mô nghiêm trọng. Nếu hít phải quá nhiều CO, nạn nhân sẽ bị ngất hoặc tử vong. Các triệu chứng có thể bao gồm chậm chạp, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, ói mửa, mất ý thức... Những người đang ngủ hoặc say rượu có thể chết vì ngộ độc CO trước khi có bất kỳ triệu chứng nào.

Cảnh sát từ chối tiết lộ lý do họ nghi ngờ Pretorius cố tình giết người. Sune Hoon, chị của một trong hai nạn nhân, cho biết cô rất sốc và tức giận khi biết được nguyên nhân cái chết của em gái. "Chúng tôi vẫn chưa biết điều đó xảy ra thế nào, và lý do là gì. Gia đình vẫn không thể chấp nhận được việc này", cô nói.

Anh Minh (Theo News)

Ánh sáng lạ từ lỗ thoát nước của bồn tắm khách sạn