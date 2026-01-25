Cách xử trí nhanh cứu sống người bị ngưng tim

Thực hiện ngay quy trình 3 bước "Kiểm tra - Gọi hỗ trợ - Ép tim và Sốc điện", thao tác ép ngực liên tục giúp bơm máu lên não duy trì sự sống cho nạn nhân trong lúc chờ hỗ trợ y tế.

TS.BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, hướng dẫn quy trình cấp cứu gồm các bước sau:

1. Kiểm tra phản ứng

Vỗ mạnh vai, gọi to "Anh/Chị ơi!".

Quan sát lồng ngực xem có phập phồng không, ghé sát để nghe hoặc cảm nhận hơi thở, đánh giá nhanh trong khoảng 10 giây.

Nếu nạn nhân nằm bất động, ngừng thở (hoặc thở ngáp cá), lập tức chuyển sang bước 2.

2. Gọi hỗ trợ

Chỉ định đích danh một người xung quanh gọi 115 và đi tìm máy sốc điện tự động (AED).

Nếu ở một mình: Bật loa ngoài điện thoại gọi cấp cứu trong khi chuẩn bị tư thế ép tim.

3. Ép tim và Sốc điện (quan trọng nhất)

Tư thế: Quỳ cạnh nạn nhân. Đặt gót bàn tay vào giữa ngực (nửa dưới xương ức), tay kia đan lên trên.

Kỹ thuật: Giữ thẳng khuỷu tay, dùng sức nặng cơ thể ấn vuông góc xuống ngực.

Độ sâu: Phải ép sâu từ 5-6 cm. Nếu ép quá nông, máu không lên được não, gây tổn thương không hồi phục.

Nếu có máy AED:

Bật nguồn, dán hai miếng điện cực lên ngực trần nạn nhân theo hình vẽ hướng dẫn.

Tuyệt đối không chạm vào nạn nhân khi máy thông báo "đang phân tích" hoặc "chuẩn bị sốc điện".

Làm theo nhắc nhở của máy (ví dụ: máy báo "ép mạnh hơn" thì cần tăng lực tay ngay).

Lưu ý: Duy trì ép tim liên tục không nghỉ cho đến khi nhân viên y tế tiếp quản hoặc nạn nhân tỉnh lại.

Minh Hoàng - Lê Phương