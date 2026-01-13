Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM chủ yếu xét tuyển kết hợp

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM (HCMUTE) chủ yếu xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực, học bạ thay vì xét riêng như trước.

Ngày 13/1, trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM (trước là Sư phạm Kỹ thuật TP HCM) thông báo phương án tuyển sinh năm 2026.

Ngoài xét tuyển thẳng với học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, trường chỉ xét tuyển kết hợp, gồm điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, học bạ và điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM. Tỷ trọng giữa 3 loại điểm chưa được công bố.

Với ngành Kiến trúc, Kiến trúc nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, ngoài điểm trên, thí sinh còn phải có điểm thi năng khiếu do HCMUTE tổ chức.

Đây là thay đổi lớn trong phương án tuyển sinh của trường bởi những năm trước, mỗi thành phần điểm là một phương thức xét tuyển độc lập.

Trường cho hay dự kiến dành 60 tỷ đồng để cấp học bổng cho sinh viên trong năm 2026, duy trì chính sách giảm 50% học phí kỳ đầu tiên cho nữ sinh các ngành kỹ thuật.

Cổng trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM. Ảnh: UTETV

Năm 2025, trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM tuyển hơn 7.000 sinh viên, bằng 4 phương thức: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ưu tiên xét tuyển theo đề án của trường; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; Học bạ; Điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM.

Điểm chuẩn đầu vào của trường ở khoảng 21,1-29,57, cao nhất là ngành Sư phạm Tiếng Anh.

Lệ Nguyễn