Cách xem giờ phỏng vấn với các đại học Mỹ

Ở Mỹ có nhiều múi giờ, nếu không để ý, ứng viên có thể bị nhỡ lịch phỏng vấn với ban tuyển sinh các đại học ở nước này.

Anh Nguyễn Ngọc Khương, chuyên gia tư vấn độc lập ở Mỹ, hướng dẫn cách đổi giờ Mỹ sang giờ Việt Nam:

Múi giờ của Việt Nam được gọi là Indochina Time (ICT). Trong khi đó, nước Mỹ có 6 múi giờ:

- Hawaii-Aleutian Time Zone (HST) gồm bang Hawaii và một phần bang Alaska.

- Alaska Time Zone (AKST) chỉ áp dụng đối với bang Alaska.

- Pacific Time Zone (PT) gồm bang bờ tây như California, Oregon, Washington, Nevada.

- Mountain Time Zone (MT): gồm các bang như Colorado, Utah, bang Arizona.

- Central Time Zone (CT) gồm các bang như Minnesota, Texas, bang Illinois.

- Eastern Time Zone (ET) gồm các bang bờ đông như New York, Florida, Pennsylvania.

Tôi dùng thường xuyên múi giờ của PT, MT, CT, và ET vì đây là 4 múi giờ của lục địa Mỹ. Mỗi múi giờ lần lượt cách nhau một giờ. Ví dụ, ET đi trước CT một tiếng; CT đi trước MT một tiếng... Nếu ET đang là 22h, CT là 21h, và MT là 20h.

Từ đầu tháng 11 đến giữa tháng 3 của năm tiếp theo, giờ ở Việt Nam sẽ cách giờ ET đúng 12 tiếng. Ví dụ, ở Việt Nam đang là 19h thứ bảy thì ở New York City, New York, hoặc ở Miami, Florida là 7h sáng thứ bảy. Từ đó, bạn có thể tự tính giờ của CT, MT, và PT.

Nếu vẫn chưa chắc chắn, bạn chỉ cần vào Google, gõ cụm từ "Time in Maryland" hoặc "Time in Utah" sẽ thấy giờ hiện tại ở đấy, từ đó tự tính ra khoảng cách múi giờ với Việt Nam.

Quy ước giờ mùa hè (Daylight Saving Time)

Vào giữa tháng 3 hàng năm, mọi múi giờ ở Mỹ (trừ một số trường hợp, rất hiếm) đều được cộng thêm một tiếng, với mục đích khiến ban ngày có nhiều giờ sáng hơn. Đến đầu tháng 11, múi giờ quay lại như cũ. Vì vậy, từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 11, giờ Việt Nam cách múi giờ CT đúng 12 tiếng.

Ví dụ, tôi viết bài này vào 20h thứ sáu (bang Minnesota) thì ở Việt Nam là 8h sáng thứ bảy. Bạn nào đặt hẹn phỏng vấn mà lo về sự thay đổi múi giờ này, hãy kiểm tra Google Calendar vì ứng dụng sẽ tự động tính sự khác biệt.

Giờ mùa hè được nhiều quốc gia bắc bán cầu như Mỹ, Canada, các nước châu Âu, cũng như một phần Australia và New Zealand áp dụng. Một số tiểu bang ở Mỹ dùng hai múi giờ khác nhau như Indiana, Kentucky, Tennessee do những bang này nằm gần lằn ranh giữa hai múi giờ, hoặc do một khu vực nhất định muốn đi theo múi giờ của thành phố lớn hơn bên cạnh.

Ví dụ, Gary thuộc bang Indiana, là thành phố ngoại ô của thành phố Chicago, nên họ dùng múi giờ Central Time (CT) của Chicago, trong khi 95% bang Indiana dùng giờ ET (Eastern Time Zone).

Cuối năm 2021, tôi có một học sinh được mời phỏng vấn với Coe College. Trường này nằm ở bang Iowa nên múi giờ là (CT). Tuy nhiên, bạn này nhầm giờ ET nên trễ phỏng vấn một tiếng. May mắn là trường cho bạn một buổi hẹn khác.

Một số cách xem giờ:

Bạn hãy tìm trên Google tên thành phố, rồi kèm theo chữ "time" để biết hiện tại ở đó là mấy giờ. Ví dụ, Colorado College nằm ở Colorado Springs, bạn gõ "Colorado Springs time". Nếu ở Việt Nam đang là 20h, Colorado Springs sẽ là 7h cùng ngày, tức họ cách bạn 13 tiếng. Từ đó, bạn tự tính ra giờ phỏng vấn ở Mỹ và Việt Nam.

Ngoài ra, khi mời phỏng vấn, thông thường, trường sẽ gửi calendar invite đến gmail của bạn. Bạn chỉ cần lên Google calendar của gmail sẽ thấy hiển thị thời gian ở Việt Nam, miễn sao bạn chỉnh chế độ cài đặt là "Indochina Time".

Nguyễn Ngọc Khương