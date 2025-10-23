Cách 'Võ Tắc Thiên' Phan Nghinh Tử giữ sắc vóc

"Võ Tắc Thiên" Phan Nghinh Tử duy trì rèn thể lực nhằm giữ cơ bắp, dẻo dai ở tuổi 76.

Theo Yahoo, minh tinh Hong Kong nhận sự quan tâm lớn của khán giả khi làm khách mời lễ trao giải phim truyền hình Kim Chung tại Đài Loan (Trung Quốc) hôm 18/10. Theo thống liệu công bố ngày 22/10, tỷ lệ người xem chương trình cao nhất rơi vào lúc Phan Nghinh Tử xuất hiện trên thảm đỏ, cho thấy sức hút của bà dù nhiều năm vắng bóng sự kiện giải trí.

Phan Nghinh Tử trên thảm đỏ Kim Chung 2025 Phan Nghinh Tử trên thảm đỏ Kim Chung 2025. Video: Weibo

Sau chương trình, nghệ sĩ về Hong Kong, bắt đầu khóa tu một tuần, trong thời gian đó bà không rời khỏi nơi tu tập, không sử dụng mạng xã hội. Trên Vogue Taiwan, Phan Nghinh Tử cho biết bà tin câu "tâm sinh tướng", việc tu hành giúp diễn viên thanh thản, tinh thần cân bằng và ổn định. Bà nói: "Nếu trong lòng hay nghĩ đến hận thù, tính toán cách gây hại cho người khác, những điều đó sẽ hiện lên mặt bạn".

Đời thường, Phan Nghinh Tử chú trọng bảo vệ sức khỏe, hàng tuần bà rèn thể lực ở phòng gym 5 buổi, mỗi buổi ít nhất hai tiếng. Khi bận, bà giảm còn một tuần ba buổi luyện. Bà tập gym không phải để giảm cân, làm đẹp mà đó là thói quen, đam mê, nhằm duy trì cơ bắp, sự linh hoạt, dẻo dai. Thi thoảng, nghệ sĩ thay đổi môn tập, chẳng hạn chơi cầu lông, đi bơi.

Phan Nghinh Tử mặc tôn dáng khi tái xuất. Ảnh: UDN

Buổi sáng, lúc bụng rỗng, Phan Nghinh Tử uống một cốc nước ấm pha mật ong. Suốt bốn mùa, bà chỉ rửa mặt bằng nước lạnh. Ngoài ra, minh tinh thoa kem dưỡng da cả sáng và tối, khi bôi kem, diễn viên massage, ấn huyệt đạo trên mặt.

Phan Nghinh Tử ưu tiên thực phẩm ít đường, bà còn thường nấu chè dưỡng nhan, thành phần gồm mộc nhĩ trắng, hạt sen, táo đỏ. Diễn viên không kiêng khem, ăn đầy đủ dưỡng chất, nhất là trái cây đủ màu sắc.

Trên trang cá nhân, Phan Nghinh Tử từng viết: "Tuổi tác chỉ là con số. Nếu trái tim bạn già nua, cho dù chỉ 30 tuổi, bạn cũng như một người già. Điều quan trọng là thái độ sống của bạn thế nào, khi bạn yêu cuộc đời thì cuộc đời cũng yêu thương bạn".

Nghệ sĩ sống một mình ở Hong Kong sau khi mẹ của bà qua đời năm 2024. Bà đầu tư chứng khoán, cho biết nhờ thói quen tính toán, suy nghĩ phương án, bà minh mẫn, nhanh nhẹn. Công việc giúp bà không hoảng loạn khi gặp tình huống bất lợi.

Phan Nghinh Tử đóng Võ Tắc Thiên Phan Nghinh Tử đóng Võ Tắc Thiên. Video: Bilibili

Phan Nghinh Tử nổi bật màn ảnh Hoa ngữ thập niên 1980-1990, gây tiếng vang qua Thần điêu đại hiệp 1984, Võ Tắc Thiên 1985, Thái Bình công chúa, Nhất đại hoàng hậu Đại Ngọc Nhi, Dục hỏa phượng hoàng. Phim gần nhất bà tham gia là Li ca hành (2021), đóng cùng các sao trẻ Lý Nhất Đồng, Hứa Khải. Nghệ sĩ chọn sống độc thân từ năm 28 tuổi (1980), sau khi ly hôn tài tử Trần Hồng Liệt.

Như Anh (theo Yahoo, Vogue Taiwan)