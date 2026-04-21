Cách Vietnam Airlines xây nền tảng chiến lược ESG

Vietnam Airlines triển khai loạt chương trình về môi trường - xã hội - quản trị và chuẩn bị liên minh đa lĩnh vực nhằm kết nối đối tác, nâng hiệu quả ESG, hướng phát triển bền vững.

Theo đại diện hãng bay, áp lực phát triển bền vững đang định hình lại chiến lược của ngành hàng không. Trong 5 năm trở lại đây, doanh nghiệp từng bước xây dựng nền tảng ESG thông qua các chương trình môi trường, hoạt động cộng đồng và định hướng hợp tác đa bên. Hãng đã triển khai chiến dịch "Contributing Leaves to the Forests" nhằm phục hồi rừng và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, đồng thời tham gia các sáng kiến giảm nhựa dùng một lần trên chuyến bay.

Trong khuôn khổ chương trình SkyTeam The Aviation Challenge, các chuyến bay thử nghiệm của hãng giúp tiết kiệm khoảng 0,77 tấn nhiên liệu, tương đương giảm 2,43 tấn CO2, cho thấy cách tiếp cận ESG gắn với cả hiệu quả vận hành và trách nhiệm môi trường. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng tăng cường hoạt động cộng đồng, vận chuyển y tế và tham gia lộ trình sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), từng bước hoàn thiện nền tảng ESG toàn diện, kết hợp yếu tố môi trường, xã hội và quản trị.

Vietnam Airlines nhận giải thưởng Thử thách Chuyến bay Bền vững 2025 của SkyTeam. Ảnh: Vietnam Airlines

Ở trụ cột môi trường, hãng triển khai nhiều sáng kiến trồng rừng và bảo tồn hệ sinh thái. Chương trình "Góp lá vá rừng - Vì một Việt Nam xanh và phát triển bền vững" do Vietnam Airlines phối hợp với các đối tác đã trồng hơn 60.000 cây bản địa, phục hồi hơn 80 ha rừng tại khu vực Hòa Bình - Sơn La, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho hàng trăm hộ dân địa phương.

Trong một chiến dịch khác, chương trình "Một lá - Một cây" ghi nhận hơn 60.000 người tham gia với 75.000 lượt đóng góp trong vòng 5 tháng, hướng tới mục tiêu phục hồi 50 ha rừng tại khu vực Tây Bắc. Những con số này cho thấy các sáng kiến môi trường của hãng được triển khai theo hướng huy động cộng đồng và hợp tác đa bên, thay vì hoạt động nội bộ đơn lẻ.

Hãng bay hợp tác các đơn vị triển khai chương trình trồng rừng. Ảnh: Vietnam Airlines

Bên cạnh trồng rừng, Vietnam Airlines cũng triển khai các chương trình giảm rác thải nhựa và tối ưu vận hành. Theo ghi nhận của AirlineRatings, hãng đã thay thế vật liệu nhựa dùng một lần bằng gỗ, giấy và tre; tái sử dụng các vật dụng còn giá trị, giúp tiết kiệm khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm. Đồng thời, hãng tăng cường sử dụng nguồn điện mặt đất thay cho động cơ phụ, góp phần giảm tiêu thụ nhiên liệu và phát thải trong quá trình khai thác.

Các hoạt động xã hội cũng là một phần quan trọng trong chiến lược ESG. Vietnam Airlines tham gia nhiều chương trình nhân đạo và hỗ trợ cộng đồng, phối hợp với các tổ chức xã hội triển khai hoạt động thiện nguyện, chăm sóc sức khỏe và kết nối nguồn lực hỗ trợ người dân. Những sáng kiến này được hãng xem là phần cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững, không chỉ tạo giá trị kinh tế mà còn đóng góp cho cộng đồng.

Ngoài ra, hãng cũng tham gia các chương trình hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy ESG. Trong khuôn khổ chương trình "The Aviation Challenge" của liên minh SkyTeam, Vietnam Airlines triển khai các chiến dịch bù đắp carbon và giảm rác thải nhựa, coi đây là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển bền vững. Việc tham gia các sáng kiến chung giúp hãng mở rộng quy mô triển khai và chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác quốc tế.

Xe bồn chứa SAF tiếp nhiên liệu cho máy bay Vietnam Airlines. Ảnh: Vietnam Airlines

Tuy nhiên, các mục tiêu ESG trong hàng không khó đạt được nếu chỉ triển khai riêng lẻ. Hoạt động trồng rừng cần tổ chức môi trường và cộng đồng địa phương; giảm nhựa cần nhà cung cấp; chương trình xã hội cần phối hợp với tổ chức y tế và cơ quan quản lý. Chính vì vậy, xu hướng của ngành là xây dựng nền tảng hợp tác đa bên để liên kết các sáng kiến.

Trong bối cảnh đó, Vietnam Airlines chuẩn bị công bố mô hình hợp tác liên minh xanh nhằm kết nối các đối tác công nghệ, môi trường, y tế và tổ chức xã hội. Mô hình này hướng tới hệ thống hóa các chương trình ESG đã triển khai, đồng thời nâng cao hiệu quả thông qua phối hợp đa lĩnh vực. Việc liên kết nguồn lực được kỳ vọng giúp các sáng kiến không chỉ dừng ở quy mô thử nghiệm mà có thể mở rộng thành chương trình dài hạn.

Định hướng này cũng gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của ngành hàng không. Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, việc kết nối đối tác trong công nghệ, môi trường và cộng đồng giúp hãng xây dựng hệ sinh thái ESG toàn diện. Từ nền tảng các chương trình trồng rừng, giảm nhựa và hoạt động nhân đạo, Vietnam Airlines từng bước chuyển sang mô hình liên minh hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả triển khai, phù hợp xu hướng ESG của các doanh nghiệp lớn toàn cầu.

Thái Anh