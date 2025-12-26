Cách vệ sinh vùng kín giúp ngăn ngừa viêm nhiễm

Nhiều phụ nữ mắc bệnh phụ khoa do thói quen vệ sinh sai cách hoặc dùng sản phẩm tẩy rửa mạnh, thay vì tuân thủ quy trình làm sạch khoa học, chọn dung dịch vệ sinh phù hợp.

Sức khỏe phụ khoa đóng vai trò then chốt với thể chất và đời sống tinh thần của phụ nữ. Tuy nhiên, tỷ lệ viêm nhiễm vùng kín ở độ tuổi sinh sản vẫn ở mức cao do tâm lý chủ quan và thói quen vệ sinh thiếu khoa học. Theo thống kê của Bộ Y tế đến năm 2023, có tới 90% phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi sinh sản từng mắc các bệnh phụ khoa ít nhất một lần trong đời.

Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ, vùng kín có cấu tạo niêm mạc mỏng và hệ vi sinh vật phong phú, hoạt động dựa trên cơ chế cân bằng độ pH axit nhẹ để tự bảo vệ. Việc duy trì trạng thái cân bằng này thường bị phá vỡ bởi những sai lầm phổ biến như sử dụng xà phòng, sữa tắm có tính tẩy rửa mạnh, hoặc ngược lại là chỉ vệ sinh sơ sài bằng nước sẽ không ngăn ngừa nhiễm khuẩn và nấm. Để giảm thiểu nguy cơ bệnh lý, các chuyên gia y tế nhấn mạnh việc kết hợp giữa kỹ thuật vệ sinh đúng và lựa chọn sản phẩm hỗ trợ phù hợp là hai yếu tố cốt lõi.

Về quy trình làm sạch, nguyên tắc quan trọng nhất phụ nữ cần tuân thủ là thao tác vệ sinh theo chiều từ trước ra sau. Chuyên gia Natalia Grzywińska từ thương hiệu Ziaja cho biết, do cấu tạo giải phẫu âm đạo và hậu môn nằm gần nhau, việc rửa ngược chiều sẽ vô tình đưa vi khuẩn từ hậu môn xâm nhập vào âm đạo, gây viêm nhiễm ngược dòng. Bên cạnh đó, phái nữ chỉ nên vệ sinh nhẹ nhàng bên ngoài âm hộ bằng nước ấm hoặc nước mát sạch, tuyệt đối không tự ý thụt rửa sâu vào bên trong nếu không có chỉ định của bác sĩ để tránh làm tổn thương niêm mạc. Đặc biệt trong những thời điểm nhạy cảm như kỳ kinh nguyệt hay trước và sau quan hệ tình dục, việc vệ sinh cần được thực hiện kỹ lưỡng để ngăn chặn vi khuẩn phát triển.

Song song với thao tác kỹ thuật, việc lựa chọn dung dịch vệ sinh phù hợp được xem là "lớp bảo vệ thứ hai" cho vùng kín. Chuyên gia Katarzyna Tyborowska từ thương hiệu Ziaja cho biết, khác với các vùng da khác trên cơ thể, môi trường âm đạo khỏe mạnh có độ pH dao động từ 3.8 đến 4.5. Một sản phẩm vệ sinh đạt chuẩn an toàn phải có độ pH nằm trong khoảng 4.0 đến 5.5, các dung dịch ở độ pH này có thể khôi phục độ axit phù hợp cho cơ quan nhạy cảm, giúp bảo vệ hệ vi khuẩn tự nhiên. Tuy nhiên, điều quan trọng là sản phẩm cũng cần dưỡng ẩm và nuôi dưỡng da đúng cách.

"Người dùng cần ưu tiên các sản phẩm chứa thành phần làm sạch nhẹ nhàng giúp làm dịu kích ứng, có tác dụng kháng khuẩn và mang lại cảm giác tươi mát. Các thành phần hoạt chất trong sản phẩm còn phải giúp tăng cường hệ vi khuẩn tự nhiên bằng cách duy trì độ pH ổn định tương tự với độ pH tự nhiên của âm đạo", chuyên gia từ Ziaja phân tích.

Bà cũng nói thêm, phụ nữ nên lựa chọn sản phẩm có bảng thành phần có chiết xuất thiên nhiên như bồ công anh, cúc la mã, cúc vạn thọ, lô hội hay vỏ sồi cùng các hoạt chất dưỡng ẩm và phục hồi như Acid Lactic, Provitamin B5 cũng được đánh giá cao trong việc hỗ trợ bảo vệ vùng kín.

Đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về y tế này, thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja đến từ Ba Lan được nhiều phụ nữ tin tưởng nhờ sự lành tính và phân loại chuyên biệt cho từng nhu cầu. Các sản phẩm của hãng được phát triển dựa trên độ pH thích hợp, không chứa xà phòng và qua kiểm nghiệm lâm sàng tại các viện da liễu uy tín. Tùy thuộc vào tình trạng cơ thể, người dùng có thể lựa chọn dòng Ziaja Intimate Creamy Wash với mức pH chuyên biệt từ 3.0 đến 4.5 và kết cấu dạng kem giàu Lactic Acid và thêm Hyaluronic Acid hay Lactobionic Acid, chuyên biệt hỗ trợ người dùng với tình trạng viêm nhiễm.

Với nhu cầu kháng khuẩn và bảo vệ tăng cường, dòng sản phẩm chứa chiết xuất thảo dược của Ziaja mang lại hiệu quả rõ rệt. Cụ thể, chiết xuất vỏ sồi (Oak Bark) với khả năng làm se tự nhiên là lựa chọn tối ưu cho những ngày hành kinh hay có các tổn thương nhẹ ở niêm mạc. Trong khi đó, chiết xuất cúc la mã (Chamomile) lại phát huy tác dụng làm dịu nhanh chóng cho làn da nhạy cảm dễ mẩn đỏ, chiết xuất hoa lan chuông (Lily of the Valley) mang đến cảm giác tươi mát, khử mùi hiệu quả cho nhu cầu vệ sinh hàng ngày.

"Việc lắng nghe cơ thể và lựa chọn đúng sản phẩm chăm sóc không chỉ giúp phòng ngừa bệnh tật, còn là chìa khóa giúp phụ nữ tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống", bà Natalia Grzywińska nhận định.

