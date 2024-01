Cách trở thành trợ giảng đại học ở Mỹ

Để nhận công việc có thu nhập 17-18 USD mỗi giờ, được học hỏi từ các giáo sư, du học sinh cần nắm chắc kiến thức và có kỹ năng giao tiếp tốt.

Trợ giảng (Teaching Assistant - TA) là một trong những công việc bán thời gian ở trường, thường là hỗ trợ giáo sư xây dựng bài giảng, sắp xếp lớp học, chấm bài, trông thi, giảng bài cho sinh viên... Ngoài có thêm thu nhập, công việc này giúp các sinh viên có thêm kiến thức trong công việc và mở rộng quan hệ.

Dưới đây là chia sẻ của Lê Thùy Dương, Đại học Gonzaga, và Vũ Ngọc Sương Mai, Đại học George Washington, về công việc này:

Sương Mai (bìa trái) và Thùy Dương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Điều kiện trở thành trợ giảng

Điều kiện với trợ giảng sẽ khác nhau, tùy trường, giáo sư hay lớp học, nhưng thường có một số điểm chung như: từng học môn đó và được điểm A; gây ấn tượng tốt với giáo sư và hiểu sâu về kiến thức đã học ở môn này.

Ở những trường có quy mô nhỏ, như các đại học khai phóng, trợ giảng thường là những sinh viên năm thứ ba và thứ tư, đôi khi là sinh viên năm thứ hai. Còn ở các viện đại học, có quy mô lớn (National University), trợ giảng sẽ là học viên cao học. Một số trợ giảng là nghiên cứu sinh tiến sĩ, có thể thay giáo sư đứng lớp một số tiết học.

Hãy theo dõi trang tuyển dụng của trường thường xuyên; đọc email từ các giáo sư/khoa của bạn để biết thông báo tuyển, hoặc nghe ngóng từ bạn bè. Nếu cảm thấy rất thích một lớp cụ thể nào đó và mong muốn trở thành trợ giảng, hãy hỏi thẳng giáo sư xem họ có cần người không.

Lợi ích

Dương làm trợ giảng để học hỏi thêm kinh nghiệm từ giáo sư và giúp đỡ các bạn sinh viên, đặc biệt là người Việt. Cô hiện trợ giúp một giáo sư ở môn Marketing. Còn Mai có mục tiêu học lên tiến sĩ nên đã tích lũy kinh nghiệm giảng dạy từ năm thứ ba đại học với môn General Chemistry Lab. Khi làm thạc sĩ, cô trợ giúp giáo sư ở môn Medical Biochemistry và Medical Biochemsitry Lab.

Cả hai nhìn nhận công việc này giúp bản thân tương tác với giáo sư thường xuyên, nâng cao khả năng giao tiếp và tiếng Anh nói chung. Trợ giảng cũng sẽ có thêm kiến thức trong công việc, xây dựng mối quan hệ tốt với giáo sư.

Ngoài ra, công việc còn mang lại thu nhập ổn định, giúp du học sinh trang trải một phần cuộc sống. Lương của trợ giảng ở đại học sẽ bằng mức lương tối thiểu của từng bang. Dương được trả lương 18 USD (440.000 đồng)/giờ, so với lương tối thiểu của bang là 15,74 USD (hơn 380.000 đồng).

Hồi làm ở Juniata College, Mai được trả theo mức lương tối thiểu của bang Pennsylvania là 7,25 USD (177.000 đồng)/giờ còn bây giờ là 17 USD (hơn 410.000 đồng).

Thông thường, học viên thạc sĩ được trả lương trợ giảng cao hơn sinh viên đại học.

4 lưu ý khi làm trợ giảng

- Nắm rõ kiến thức

Mai từng có thói quen chỉ học để được điểm cao trong bài kiểm tra nên sau khi ra khỏi phòng thi sẽ quên hết kiến thức đó. Khi làm trợ giảng, Mai được các bạn học sinh hỏi rất nhiều về các kiến thức cơ bản đã được học nên phải mở sách vở cũ để ôn lại bài. Từ đó, Mai rút kinh nghiệm và cố gắng hiểu thật sâu kiến thức mình đang học để có thể giảng giải đầy đủ cho các bạn khóa sau.

- Gây ấn tượng thật tốt với giáo sư

Được làm trợ giảng cho giáo sư nghĩa là họ rất quý nên chọn bạn. Nhưng gây ấn tượng thôi chưa đủ, bạn phải duy trì ấn tượng tốt đó với giáo sư bằng cách luôn hoàn thành công việc được giao, luôn đúng giờ và thường xuyên trao đổi công việc với họ.

Nếu duy trì được mối quan hệ tốt, sau này bạn có thể được họ giới thiệu, tiến cử, giúp xin việc làm hoặc có lợi thế khi nộp hồ sơ học cao học.

- Là cầu nối giữa giáo sư và sinh viên

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của trợ giảng. Đôi khi sinh viên sợ hoặc ngại giáo sư và không dám góp ý, họ sẽ tìm đến bạn. Bạn sẽ chịu trách nhiệm đưa những phản ánh đó lên giáo sư.

- Luôn giữ lập trường trung lập

Kinh nghiệm Mai và Dương rút ra là hạn chế thể hiện quan điểm cá nhân và giữ thái độ trung lập nhất có thể. Nguyên do là nếu đưa ra một lời khuyên nào đó, sinh viên làm theo và sai sót, người chịu trách nhiệm sẽ là bạn.

Hai nữ sinh ví dụ, nếu sinh viên gặp và hỏi về dạng bài kiểm tra như: "What do you think I should do? (Bạn nghĩ tôi nên làm gì?)" hay "I want to hear your opinion (Tôi muốn nghe ý kiến của bạn)"... thì bạn có thể nói: "I think you should ask the professor directly (Tôi nghĩ bạn nên hỏi trực tiếp giáo sư)" hoặc gợi ý học sinh nói chuyện với cố vấn.

Thùy Dương - Sương Mai