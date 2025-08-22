'Cách tránh xa điểm mù của ôtô'

Có nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra khi người đi đường vô tình, thậm chí cố ý mà tự rơi vào điểm mù quanh ôtô.

Điểm mù trước đầu xe hình thành do thiết kế đặc thù của đầu ôtô. Xe có gầm càng cao thì điểm mù khu vực này càng lớn. Vì thế, điểm mù trước đầu xe thường gây khó khăn, nguy hiểm khi lái xe ở khu vực đông dân cư, mật độ phương tiện cao, khi lái xe qua cầu, dốc cao, lùi đỗ.

Người đi xe máy, xe đạp, xe đạp điện muốn vượt cắt ngang mặt ôtô để qua đường thì người lái xe máy, xe đạp, đạp điện phải nhìn thấy mặt người lái xe, tức là người lái xe cũng sẽ nhìn thấy được người lái xe máy, xe đạp, đạp điện thì sẽ không rơi vào điểm mù phía trước của ôtô.

Khu vực hai bên hông xe và phía sau xe sẽ tạo nên điểm mù của gương chiếu hậu. Đây được xem là một trong những điểm mù ôtô nguy hiểm nhất, dễ gây tai nạn nhất. Điểm mù này nguy hiểm khi chuyển làn, chuyển hướng, quay đầu, lùi đỗ... áp dụng nguyên tắc phản xạ ánh sáng của vật lý. Người đi xe máy khi muốn vượt qua mặt ôtô ở phía bên phải hay trái thì phải nhìn thấy được mặt người lái trong gương chiếu hậu của phương tiện đó thì mới đảm bảo rằng sẽ không rơi vào điểm mù của phương tiện. Ở đây áp dụng nguyên tắc vật lý là phản xạ ánh sáng. Những nguyên tắc này có thể áp dụng tương tự với các loại ôtô nhỏ, lớn khác nhau kích cỡ.

Khi xe máy đi phía sau ôtô, đặc biệt là ôtô tải, nếu thấy xe dừng lại thì cần chú ý quan sát xem đèn lùi (đèn màu trắng ở phía sau) có bật hay không. Nếu đèn lùi sáng, nghĩa là ôtô đang lùi. Để tránh rơi vào điểm mù khi ôtô lùi, người đi xe máy nên dừng chếch sang bên trái hoặc bên phải, sao cho luôn nhìn thấy gương chiếu hậu của ôtô. Người điều khiển xe máy cần liên tục quan sát, chủ động bấm còi hoặc ra hiệu bằng tay để tài xế biết có xe phía sau. Quan trọng là phải giữ vị trí sao cho luôn thấy được gương chiếu hậu của xe ôtô đang lùi.

Nếu ôtô lùi lại gần, đặc biệt trong khoảng cách dưới 6 m mà xe máy đang nằm ngay phía sau đuôi hoặc ở hai bên hông xe (tức trong vùng điểm mù), người điều khiển xe máy cần nhanh chóng di chuyển ra xa, tuyệt đối không đi vào phần đường mà ôtô có thể lùi tới. Luôn giữ thế chủ động, quan sát và lựa chọn hướng đi an toàn khi gặp tình huống ôtô tải, xe container hoặc xe khách đang lùi.

