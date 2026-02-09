Cách tránh tăng cân sau tết

Chủ động xây dựng nền tảng tiêu hóa khỏe mạnh, bổ sung chất xơ hợp lý giúp cơ thể thích nghi với chế độ ăn giàu năng lượng dịp Tết, hạn chế nguy cơ tăng cân.

Kỳ nghỉ Tết là giai đoạn ăn uống và tiệc tùng diễn ra thường xuyên. Việc tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu năng lượng như thịt, đồ chiên rán, bánh kẹo ngọt và rượu bia trong thời gian ngắn thường khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động quá tải, đồng thời có nguy cơ tăng cân nhanh.

Theo các chuyên gia y học và dinh dưỡng, thay vì đợi đến khi xuất hiện tình trạng đầy bụng, khó tiêu hay tăng cân mới điều chỉnh chế độ ăn, mỗi người nên chủ động phòng tránh bằng cách bổ sung chất xơ để giảm tình trạng hấp thu chất béo, giúp no lâu, đặc biệt là những người đang ăn kiêng, giảm cân giữ dáng.

Tết tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu năng lượng khiến nhiều người có nguy cơ tăng cân. Ảnh: Vecteezy

Trong chiến lược chăm sóc sức khỏe nói chung và mục tiêu giảm cân, giữ dáng, chất xơ giữ vai trò quan trọng. Theo các chuyên gia, chất xơ hòa tan từ thực vật có khả năng tạo gel trong ruột, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu chất béo, đường. Nhờ đó, cơ thể có cảm giác no lâu hơn, hạn chế việc ăn quá nhiều trong các bữa tiệc liên tiếp, đồng thời giảm nguy cơ tích lũy mỡ thừa.

Bên cạnh chất xơ, việc bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất cũng hỗ trợ quá trình chuyển hóa. Vitamin nhóm B tham gia chuyển hóa năng lượng; vitamin C, A, E giúp chống oxy hóa và bảo vệ tế bào; kẽm và axit folic liên quan đến chức năng miễn dịch và thần kinh. Khi được cung cấp đầy đủ các vi chất này, cơ thể có khả năng thích ứng tốt hơn với nhịp sinh hoạt và ăn uống thay đổi trong dịp lễ.

Dù hiểu rõ vai trò của dinh dưỡng cân đối, không phải ai cũng duy trì được khẩu phần giàu rau xanh và ngũ cốc nguyên cám trong suốt kỳ nghỉ. Vì vậy, các sản phẩm bổ sung chất xơ là giải pháp hỗ trợ giúp bù đắp phần thiếu hụt trong chế độ ăn mà không thay thế bữa ăn chính.

Bios Life Slim của Unicity cung cấp chất xơ và một số vitamin để hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Ảnh: Unicity Việt Nam.

Bios Life Slim của Unicity, nhập khẩu từ Mỹ, được phát triển theo hướng bổ sung chất xơ hòa tan và vitamin, nhằm hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn khi phải xử lý lượng thực phẩm lớn trong các bữa ăn giàu năng lượng. Sản phẩm chứa hỗn hợp thực vật giàu chất xơ như phytosterol, polysaccharides và xơ yến mạch, góp phần hỗ trợ nhu động ruột và làm chậm quá trình hấp thu chất béo, đồng thời giúp no lâu, hỗ trợ quá trình ăn kiêng. Đồng thời, sản phẩm bổ sung các vitamin C, A, E, nhóm B (B1, B2, B6, B12), kẽm gluconate và axit folic nhằm hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Sản phẩm được thiết kế dạng gói nhỏ, thuận tiện mang theo và sử dụng linh hoạt. Người dùng có thể pha cùng nước và dùng trước bữa ăn để hỗ trợ bổ sung chất xơ ngay cả khi tham gia tiệc tùng hoặc di chuyển nhiều.

"Ăn Tết không đồng nghĩa kiêng khem quá mức. Thay vào đó, chủ động bổ sung chất xơ và vitamin trước và trong kỳ nghỉ Tết là cách giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn, kiểm soát tốt quá trình hấp thu năng lượng và hạn chế nguy cơ tăng cân", một chuyên gia dinh dưỡng cho hay.

Thế Đan