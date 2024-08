Dựa vào chu kỳ kinh nguyệt, ngày rụng trứng hay kích thước tử cung mẹ, bác sĩ tính được tuổi thai, dự đoán giai đoạn thai nhi phát triển và ngày chào đời.

Bác sĩ Ngô Kiều Trang, khoa Siêu âm chẩn đoán, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết tuổi thai là căn cứ quan trọng để xác định em bé có đang phát triển bình thường không, liệu có sinh non hay sinh muộn không, thời điểm nào để xét nghiệm sàng lọc, quản lý thai nghén. Khi nắm rõ tuổi thai của em bé, mẹ biết được khoảng thời gian mà mình sẽ sinh nhằm chủ động chuẩn bị, hạn chế sai sót có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và con.

Vì vậy, bác sĩ khuyên thai phụ phải được tính tuổi thai để đánh giá trước sinh an toàn trong suốt thai kỳ cho cả mẹ và thai nhi. Có nhiều phương pháp tính tuổi thai:

Xác định tuổi thai dựa vào chu kỳ kinh nguyệt

Đây là cách tính tuổi thai cổ điển và thông dụng nhất, thường được bác sĩ sản khoa sử dụng. Theo phương pháp này, ngày đầu kỳ kinh cuối được tính là ngày đầu của thai kỳ. Kể từ ngày này, hãy cộng 1 năm và 7 ngày, sau đó trừ đi 3 tháng sẽ được ngày dự kiến sinh.

Cách này áp dụng cho những phụ nữ có chu kỳ kinh đều 28 ngày, nhớ đúng ngày bắt đầu hành kinh. Không áp dụng cho người có chu kỳ kinh không đều, không nhớ rõ chu kỳ kinh.

Dựa vào ngày rụng trứng

Để áp dụng cách tính này, mẹ bầu cần phải nhớ chính xác ngày rụng trứng của mình và thời điểm quan hệ thụ thai. Trường hợp không nhớ chính xác hay chu kỳ kinh không đều thì bạn sẽ gặp khó khăn dẫn đến tính tuổi thai không chính xác.

Dựa vào kích thước tử cung

Tử cung của mẹ là một cơ quan mềm vùng chậu và hình cầu. Khi mang thai, tử cung tăng kích thước để phù hợp với thai nhi đang phát triển.Tuổi thai khoảng 12 tuần, tử cung lớn có thể sờ thấy ngay trên xương mu. Thai được 16 tuần, có thể sờ thấy phần đáy của tử cung ở điểm giữa rốn và xương mu. Thai 20 tuần tuổi, có thể sờ thấy phần lõm ở ngang rốn. Sau 20 tuần tuổi thai, độ cao xương mu đến chiều cao cơ bản tính bằng cm sẽ tương quan với tuần tuổi thai.

Ngày nay, với sự tiến bộ của y học, siêu âm là phương pháp an toàn và hiệu quả xác định tuổi thai. Xác định chính xác, mẹ cùng thai nhi có được sự chăm sóc tốt và phù hợp giai đoạn thai kỳ.

Siêu âm trong quý I của thai kỳ là thời điểm tốt nhất để xác định tuổi thai. Trong giai đoạn này, sự phát triển của thai nhi ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác ngoài tuổi thai.

Để xác định tuổi thai, bác sĩ đo chiều dài đầu - mông thai nhi hoặc kích thước túi thai. Phương pháp này có thể áp dụng trong trường hợp bà bầu không nhớ ngày đầu kỳ kinh cuối hay kinh nguyệt không đều.

Quý II thai kỳ, bác sĩ dựa vào các chỉ số đo khác như đường kính lưỡng đỉnh, chu vi vòng đầu, vòng bụng, chiều dài xương đùi thai nhi. Tuy nhiên xác định tuổi thai vào giai đoạn này không chính xác nữa, độ sai lệch có thể tăng hoặc giảm 2-3 tuần.

Trong một số trường hợp, nếu có sự chênh lệch tuổi thai giữa siêu âm và các phương pháp khác, cần phải đánh giá liệu thai nhi có bị chậm tăng trưởng hay thai quá to do một bệnh lý nào đó. Từ đó, bác sĩ có những biện pháp quản lý thai kỳ trước và sau sinh an toàn, thích hợp.

Để xác định chuẩn nhất ngày dự kiến sinh, thai phụ cần khám và siêu âm thai ngay khi biết có bầu.

