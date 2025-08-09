Cách tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc?

Từ năm 2006 đến nay, tôi làm việc tại một công ty may mặc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sau gần 20 năm gắn bó với công ty, tôi đang có ý định nghỉ việc để tìm kiếm hướng đi mới phù hợp hơn.

Tuy nhiên, trước khi chính thức nộp đơn xin nghỉ việc, tôi rất băn khoăn về các chế độ, quyền lợi liên quan, đặc biệt là vấn đề trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp.

Vì đã làm việc lâu dài tại doanh nghiệp, tôi muốn biết cụ thể những năm tháng mình cống hiến sẽ được tính như thế nào khi hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định pháp luật hiện hành?

Ngoài ra, tôi cũng quan tâm đến điều kiện, trình tự và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu sau khi nghỉ việc, tôi chưa tìm được việc làm mới ngay. Những quy định về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp có ảnh hưởng như thế nào đến quyền lợi của tôi?

Tôi mong được giải đáp chi tiết về các quyền lợi này để yên tâm chuẩn bị cho quá trình nghỉ việc và chuyển sang giai đoạn mới trong sự nghiệp.

Độc giả Hồng Thắm

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn