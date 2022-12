Cách Tim Cook 'chế ngự' Elon Musk

Thay vì tạo nên một cuộc chiến công khai trên truyền thông, Tim Cook mời riêng Elon Musk đến trụ sở Apple để tháo gỡ vướng mắc.

Ngày 28/11, Musk than phiền rằng Apple dọa gỡ Twitter khỏi App Store không rõ lý do, đồng thời đặt nghi vấn công ty iPhone "ghét tự do ngôn luận". Tỷ phú Mỹ gắn tag Tim Cook vào bài viết của mình, cũng như chỉ trích Apple trong các tweet sau đó.

Thay vì "khẩu chiến" với Musk trên mạng xã hội, CEO Apple đã chọn cách khác ôn hòa hơn. Ngày 1/12, Musk cho biết đã đến trụ sở Apple Park và đăng video đi dạo với Cook. "Chúng tôi đã giải quyết hiểu lầm về việc Twitter bị xóa khỏi App Store. Tim Cook nói rõ Apple chưa bao giờ xem xét làm vậy", Musk tweet.

CEO Apple Tim Cook. Ảnh: AP

Nghệ thuật làm hài lòng người khác của Cook

Cả Musk và Cook đều có cá tính và cái tôi lớn. Tuy nhiên, trong hơn hai ngày, CEO Apple đã xoa dịu ông chủ mới của Twitter một cách nhẹ nhàng. Dù trước đó đăng hàng loạt chỉ trích, Musk "quay xe" gọi toàn bộ sự việc là sự hiểu lầm.

"Tôi chắc chắn Cook đã 'quyến rũ' được Musk", một cựu nhân viên làm việc hơn 10 năm cho Apple nói với FT. "Những gì Cook sẽ làm là xắn tay áo lên và giải quyết vấn đề". Cũng theo người này, người đứng đầu Apple sẽ không tham gia vào những cuộc tranh chấp công khai vì "Cook không giống Musk".

Tim Cook cũng là người từng nhận được lời khen từ nhà đồng sáng lập Apple Steve Wozniak. Theo ông, kỹ năng tốt nhất của Cook là hiểu nhu cầu được quan tâm của mọi người, là người hiểu rộng nhưng không có sở thích riêng. Điều này giúp CEO Apple có cách tiếp cận không giống nhau đối với những cá tính khác nhau.

John Sculley, từng là CEO Apple ở thập niên 1990, cũng đánh giá cao phong cách điềm tĩnh của Cook. "Một nghìn tỷ USD đầu tiên đến từ Steve Jobs và Jony Ive, nhưng nghìn tỷ USD tiếp theo đến từ những gì Cook đã làm. Ông ấy làm điều đó một cách thầm lặng, không thu hút chú ý về mình, nhưng công việc ông ấy thực hiện là hoàn hảo", Sculley nói với FT.

Có ý kiến cho rằng Cook là người theo chủ nghĩa thực dụng. Tuy nhiên, điều đó đã giải quyết nhiều vấn đề cho Apple những năm qua. Chẳng hạn, khả năng đàm phán của ông đã giúp Apple tránh được các khoản thuế lớn dưới thời cựu tổng thống Donald Trump; những lập luận của ông về quyền riêng tư của người dùng đã tạo thiện cảm trong bối cảnh tâm lý phản đối công nghệ lan rộng; hay chiến lược khôn khéo tại Trung Quốc giúp Apple hoạt động tốt dù các công ty khác phải rời đi.

Trong quá khứ, vai trò ngoại giao của Cook mang lại cho Apple lợi thế lớn, góp phần đưa công ty phát triển vượt bậc. Theo các chuyên gia, chiến thắng đầu tiên và lớn nhất của ông là xây dựng hoạt động sản xuất của Apple tại Trung Quốc, sau khi ông rời Compaq để gia nhập Apple theo lời mời của Steve Jobs vào năm 1998. Tuy nhiên, Trung Quốc hiện cũng là thách thức lớn nhất của Cook. Sự hỗn loạn tại nhà máy iPhone ở Trịnh Châu diễn ra từ cuối tháng 10 khi nhiều công nhân tìm cách bỏ về quê. Foxconn và chính quyền địa phương đã kêu gọi người lao động quay lại bằng những đãi ngộ và lương thưởng. Căng thẳng vẫn tiếp diễn khiến Apple phải tham gia xử lý bất ổn, nhưng đến nay mọi thứ chưa được giải quyết triệt để.

Bảo Lâm