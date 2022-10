Tim Cook vẫy cờ trên đường đua F1

CEO Apple Tim Cook bất ngờ xuất hiện tại US Grand Prix ngày 23/10 với nhiệm vụ vẫy cờ về đích cho các tay đua F1.

Giải đua xe Công thức 1 - US Grand Prix diễn ra tại trường đua Circuit of the Americas ở Austin, Texas. Sau 56 vòng, lá cờ về đích đã được vẫy và người cầm cờ không ai khác chính là Tim Cook. CEO Apple là một trong những người nổi tiếng tham dự sự kiện, cùng với Shaquille O'Neal, Brad Pitt, Serena Williams và Ed Sheeran.

Tim Cook vẫy cờ đua F1 Tim Cook vẫy cờ về đích tại US Grand Prix. Video: Twitter/Pablo Elizalde

Trong video trên ESPN, Cook mặc chiếc áo polo sẫm màu, đeo kính mát và cầm cờ caro. Tuy nhiên, thay vì vẫy cờ một cách nhiệt tình, ông tỏ ra chậm rãi, từ từ di chuyển lá cờ từ bên này sang bên kia.

Hành động của Cook lập tức trở thành đề tài chế giễu trên mạng xã hội. "Ai đó hãy nói với Cook rằng ông ấy không phải đang phất cờ đầu hàng cuộc chiến đâu", tài khoản Twitter Pablo Elizalde viết. "Này ông ơi, bình tĩnh lại đi", tài khoản Matteo Rio tweet. ESPN cũng tham gia trò đùa khi đăng thông điệp trên Twitter: "Tim Cook cần bình tĩnh" kèm biểu tượng khuôn mặt toát mồ hôi. Một số còn so sánh cách CEO Apple vẫy cờ nhàm chán như cách người dùng chậm cập nhật hệ điều hành iOS.

Tại US Grand Prix vừa diễn ra, tay đua Max Verstappen đã vượt qua Lewis Hamilton để giành chiến thắng. Anh cũng đạt thành tích thắng 13 chặng trong một mùa giải như Michael Schumacher và Sebastian Vettel trước đây.

Bảo Lâm (theo Apple Insider)