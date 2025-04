Cách 'thải độc' tâm trí để ngủ ngon hơn

Các phương pháp như liệu pháp màu sắc, thở hình học, cắt dây năng lượng và tiếng cười có thể giúp giải tỏa căng thẳng, xả stress và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Nhiều người cảm thấy kiệt sức sau một ngày làm việc nhưng vẫn không thể chợp mắt. Theo chuyên gia năng lượng Oliver Niño, lý do là căng thẳng chưa được giải tỏa.

"Lo âu có xu hướng tích tụ dần theo thời gian vì mọi người mang nó từ ban ngày vào trong giấc ngủ. Hàng đêm, họ tỉnh dậy với sự mệt mỏi và lo lắng từ hôm trước vẫn còn đó, và chu trình này tiếp diễn lặp lại", Niño nói.

Theo chuyên gia, càng bận rộn, con người càng cần thực hành "giải độc lo âu ban đêm".

"Nhiều người nói họ không có thời gian để làm nhiều việc. Với tôi, ngược lại mới đúng. Càng khó khăn, càng cần làm", ông nói.

Làm việc với nhiều khách hàng bận rộn, Niño, sống ở Mỹ, tập trung vào các kỹ thuật có thể thực hiện dưới 5 phút. Trong cuốn sách mới "Do This Before Bed: Simple 5-Minute Practices That Will Change Your Life", ông chia sẻ một số chiến lược ưa thích.

Liệu pháp màu sắc

Liệu pháp này được thực hành từ thời Ai Cập cổ đại, dựa trên niềm tin rằng màu sắc mang năng lượng khác nhau và có đặc tính chữa lành. Trước khi đi ngủ hoặc khi thiền, người thực hành hình dung những luồng ánh sáng nhiều màu sắc đang bao phủ lấy cơ thể.

Niño khuyên hình dung ánh sáng trắng từ trời chiếu xuống, tràn vào cơ thể, sau đó thay đổi các gam màu cho đến khi tìm thấy màu mang lại sự bình yên.

Thở hình học

Người tập yoga đã quen với lợi ích của việc thở có ý thức - hít vào, thở ra theo nhịp đếm nhất định, nhằm tiếp nhận năng lượng tích cực và buông bỏ đi điều tiêu cực.

Niño ưa chuộng hình thức "thở hình học" do có sự cấu trúc: hít vào 5 giây, giữ 5 giây và thở ra 5 giây. Trong lúc thực hiện, người tập tưởng tượng hít vào năng lượng tích cực, tình yêu và ánh sáng; thở ra mọi căng thẳng, lo lắng và mọi điều mình đang mang theo trong ngày.

Thở hình học kết hợp thiền là cách để có giấc ngủ ngon hơn. Ảnh: Pexel

Cắt dây năng lượng

Người khác có thể vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn, ngay cả khi họ không còn hiện diện về mặt thể chất. Để "giải phóng", Niño thực hành kỹ thuật "cắt dây", dựa trên hình dung có sợi dây năng lượng nối giữa hai người truyền đi cảm xúc và năng lượng.

Trong bài tập, Niño tưởng tượng tay mình là thanh kiếm, đặt ý định rõ ràng về việc chấm dứt mối liên kết, sau đó hình dung cảnh cắt đứt những sợi dây vô hình đó.

Hoạt động thể chất

Trước khi ngủ, nhiều người chọn viết nhật ký, vẽ tranh hoặc sáng tác để giải tỏa năng lượng lo âu. Niño nhấn mạnh đây là cách chuyển hóa năng lượng thừa thãi qua trang giấy.

Những người năng động hơn có thể chọn tản bộ, nhảy, vận động nhịp nhàng hoặc tập yoga. Các hoạt động khác gồm tắm muối, thắp hương, nghe thiền dẫn dắt, tắm âm thanh hoặc dọn dẹp nhà cửa.

Liệu pháp tiếng cười

Tiếng cười được xem là liều thuốc tự nhiên hữu hiệu. Niño khuyên chọn những hoạt động mang lại niềm vui như xem phim hài, lướt mạng xã hội, tìm kiếm nội dung gây cười. Theo ông, khi con người cười, lo âu không còn đất để tích tụ.

Dù nhiều hành động có thể gây mâu thuẫn với các nguyên tắc như "không dùng thiết bị phát sáng xanh trước khi ngủ", Niño nhấn mạnh sự cân bằng. "Không gì là hoàn hảo, nhưng với tôi, tiếng cười luôn tốt hơn lo âu", ông nói.

Thục Linh (Theo NY Post)