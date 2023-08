Cách Taylor Swift kiếm và tiêu hàng trăm triệu USD

Kiếm trăm triệu USD nhờ làm nhạc, đầu tư bất động sản, Taylor Swift mua máy bay riêng, hưởng thụ cuộc sống và thường xuyên giúp người khó khăn.

Theo Forbes, "Công chúa nhạc đồng quê" đang sở hữu khối tài sản ròng ước tính 740 triệu USD. Con số còn tăng lên sau khi ngôi sao kết thúc Eras Tour vào năm 2024.

Giá trị tài sản ròng của Taylor Swift tăng theo cấp số nhân trong vài năm qua. Báo cáo của Forbes cho thấy nguồn thu nhập chính của cô là doanh thu bán đĩa, các chuyến lưu diễn, bán đồ lưu niệm, hợp tác với nhiều thương hiệu đa lĩnh vực gồm Capital One, AT&T, Stella McCartney, Elizabeth Arden, American Express, Keds, Diet Coke, Walmart và Apple.

MV 'Anti-Hero' - Taylor Swift MV "Anti-Hero", bài hát thuộc album "Midnights" của Taylor Swift. Video: Youtube Taylor Swift

Theo Guardian, ca sĩ đoạt doanh thu 230 triệu USD sau khi phát hành album phòng thu thứ 10 Midnights năm 2022. Sau hai tuần ra mắt, sản phẩm đạt nhiều kỷ lục: Chiếm lĩnh tất cả vị trí trong Top 10 Billboard Hot 100, nhiều lượt nghe nhất trên Spotify toàn cầu trong ngày đầu (185 triệu lượt) và đứng thứ ba trong tuần đầu phát hành (549 triệu lượt), doanh số bán đĩa than lớn nhất trong một tuần theo lịch sử Nielsen. Album đã bán được hơn 1,6 triệu bản tại Mỹ và hơn 3 triệu bản tại thị trường quốc tế.

Forbes cho biết Taylor đã kiếm được 52 triệu USD năm 2021 sau khi thu âm lại và phát hành Red và Fearless (phiên bản của Taylor). Ngoài ra, một số thu nhập của cô trong năm đó còn đến từ hợp đồng với Starbucks và công ty truyền thông và thiết bị tập thể dục Peloton của Mỹ.

Lưu diễn là hoạt động kiếm tiền nhiều nhất của ngôi sao. Theo Los Angeles Times, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới 1989 Tour giúp cô thu về hơn 250 triệu USD năm 2015. Năm 2018, Taylor kiếm được 315 triệu USD nhờ Reputation Stadium Tour với hơn 2,6 triệu vé bán ra. Hiện Eras Tour có thể biến cô thành tỷ phú khi dự tính đạt 1,4 tỷ USD năm 2024, trở thành tour đầu tiên của một nghệ sĩ có doanh thu vượt mốc tỷ USD.

Taylor Swift biểu diễn trong Eras Tour tại Mỹ. Ảnh: Instagram Taylor Swift

Những chuyến lưu diễn không đơn thuần mang lại tiền nhờ bán vé, mà còn nhờ bán đồ lưu niệm đi kèm. Forbes ước tính khi mỗi món như túi, áo, móc khóa có giá trung bình 80 USD, tổng doanh thu từ các mặt hàng này có thể lên tới 87 triệu USD.

Ngoài âm nhạc, Taylor Swift đầu tư tài chính. Năm 2022, cô rút khỏi hợp đồng tài trợ trị giá 100 triệu USD với FTX của Sam Bankman-Fried sau khi nghi ngờ công ty này bán "chứng khoán chưa đăng ký". Hiện sàn giao dịch phá sản. Nhiều người nổi tiếng khác như Tom Brady và Stephen Curry đều bị kiện vì ủng hộ công ty.

Taylor Swift còn biết cách tiêu tiền. Danh mục đầu tư bất động sản của người đẹp hiện trị giá 80 triệu USD, với tám căn tại bốn bang. Ở Nashville, cô sở hữu một căn hộ rộng hơn 301 m2 ước tính 3 triệu USD, một bất động sản phong cách Hy Lạp rộng hơn 520 m2 trị giá 2,5 triệu USD. Ở khu Beverly Hill (Los Angeles), Taylor có một biệt thự rộng 1.020 m2 , gần 32 triệu USD.

Theo New York Post, cô có khu bất động sản rộng 1.114 m2 với tầm nhìn ra biển ở Watch Hill, Rhode Island, trị giá 17,75 triệu USD. Nơi này từng truyền cảm hứng cho ca sĩ viết ca khúc The Last Great American Dynasty. Ngoài ra, cô còn bốn căn nhà ở New York và Tribeca với tổng tài sản ước tính 40 triệu USD.

Để thuận tiện di chuyển giữa các nơi, ca sĩ chi tiền mua hai chiếc máy bay phản lực tư nhân Dassault. Theo SCMP, Taylor chưa tiết lộ chi phí mua, song Elon Musk sở hữu một chiếc máy bay tương tự có giá khoảng 26 triệu USD. Sống độc thân, người đẹp thường xuyên rủ bạn bè đi ăn tối ở những nơi xa hoa, lãng mạn tại New York như The Fat Radish, The Spotted Pig, Sarabeth's và L'Asso.

Khu biệt thự của Taylor Swift rộng 1.020 m2 ở Beverly Hills, trị giá gần 32 triệu USD. Nơi này xây năm 1934, từng thuộc về nhà sản xuất phim Hollywood - Samuel Goldwyn. Ảnh: E!

Taylor nổi tiếng là người hào phóng, thường xuyên ủng hộ các quỹ từ thiện, những hoàn cảnh khó khăn. Theo People, vào lần sinh nhật lần thứ 24, ngôi sao tặng 100.000 USD cho dàn nhạc giao hưởng tại Nashville.

Cô từng quyên góp một triệu USD cho các nạn nhân lũ lụt ở Louisiana và 500.000 USD cho hoạt động cứu trợ lũ lụt ở Nashville. Cô quyên góp được 750.000 USD thông qua buổi hòa nhạc mang lại lợi ích Speak Now Help Now cho các nạn nhân của thảm họa thiên nhiên ở miền Nam nước Mỹ năm 2011. Ca sĩ cũng ủng hộ 4 triệu USD cho Đại sảnh Danh vọng Nhạc Đồng quê để tài trợ Trung tâm Giáo dục Taylor Swift, tặng 50.000 USD cho các trường công lập ở New York.

Theo Rolling Stone, năm 2016, Taylor từng đưa 250.000 USD cho Kesha để giúp ca sĩ trả phí pháp lý trong vụ kiện nhà sản xuất âm nhạc Dr. Luke lạm dụng tình dục. Kesha nói với Rolling Stone: "Taylor Swift rất ngọt ngào, chân thành và cực kỳ hào phóng. Mẹ tôi không phải lúc nào cũng nghe máy khi tôi gọi, nhưng Taylor thì luôn luôn".

Theo USA Today, năm 2020, Taylor tặng 50.000 USD cho một bà mẹ năm con mất chồng vì Covid-19 vài ngày trước Giáng sinh. Gần đây, cô quyên góp cho các ngân hàng thực phẩm trên khắp nước Mỹ. Theo TMZ, trước buổi biểu diễn hôm 29/7 ở Santa Clara, California, ca sĩ chi 5 triệu USD, thưởng cho 50 tài xế xe tải chở thiết bị, đạo cụ phục vụ chuyến lưu diễn của cô khắp nước Mỹ. Ngoài tài xế, cô còn thưởng cho các thành viên ban nhạc, vũ công, kỹ thuật viên âm thanh và ánh sáng, người cung cấp thực phẩm và những người khác.

Taylor Swift, 33 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, cô nhận về 12 giải Grammy và 29 giải Billboard. Nhờ tài năng âm nhạc cùng cách đầu tư thông minh, cô trở thành một trong những nữ ca sĩ giàu nhất thế giới.

Sao Mai