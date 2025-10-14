9 năm tôi kiểm soát bản thân nhờ tập gym

Gym không chỉ là nâng tạ hay đổ mồ hôi, mà là một hành trình tôi học cách kiểm soát chính mình.

Khi ấy, tôi không có khái niệm rõ ràng về "fitness", "healthy lifestyle" hay "body transformation".

Tôi chỉ đơn giản là một người đang mệt mỏi với chính cơ thể của mình, yếu ớt, uể oải, dễ bệnh và tự ti mỗi khi soi gương. Tôi bắt đầu bằng mong muốn rất nhỏ: cải thiện sức khỏe. Nhưng không ngờ rằng, hành trình ấy kéo dài đến tận hôm nay 9 năm sau và đã thay đổi cả con người tôi, không chỉ ở thể chất mà cả trong cách tôi nhìn nhận về cuộc sống.



Những ngày đầu tiên thật sự gian nan, buổi tập đầu tiên, chỉ vài động tác hít đất và nâng tạ nhỏ đã khiến tôi run rẩy, mồ hôi nhễ nhại. Cơ bắp đau nhức, toàn thân ê ẩm.

Thời gian đầu, tôi tập sai kỹ thuật, ăn uống thiếu khoa học và không hiểu gì về cơ thể. Nhưng qua từng tháng, từng năm, tôi học được cách lắng nghe bản thân. Tôi bắt đầu đọc sách, xem các video hướng dẫn, tìm hiểu về dinh dưỡng, cơ chế phục hồi cơ bắp, giấc ngủ và kỷ luật cá nhân.

Tôi dần hiểu rằng, gym không chỉ là nâng tạ hay đổ mồ hôi, mà là một hành trình học cách kiểm soát chính mình, kiểm soát thời gian, cảm xúc, thói quen và cả những cám dỗ.



Khi những thay đổi đầu tiên xuất hiện cơ thể săn chắc hơn, dáng đứng thẳng hơn, hơi thở khỏe hơn tôi cảm nhận được niềm vui thật sự. Nhưng quan trọng hơn cả là cảm giác tự tin.

Từ một người thường né tránh ánh nhìn của người khác, tôi trở nên cởi mở và tích cực hơn. Tôi nhận ra, sự tự tin không đến từ thân hình sáu múi hay cơ bắp to, mà đến từ việc mình nỗ lực mỗi ngày và nhìn thấy bản thân tiến bộ dù chỉ một chút.

Tập gym cũng dạy tôi nhiều bài học quý giá về kiên trì và thất bại. Có giai đoạn tôi bị chấn thương vai, phải nghỉ tập gần 3 tháng. Khi trở lại, cơ bắp teo đi, sức bền giảm đáng kể, mọi thứ gần như trở lại vạch xuất phát. Tôi đã thất vọng và thậm chí muốn buông bỏ.

Nhưng rồi tôi nghĩ: "Nếu mình đã từng bắt đầu được, thì chẳng có lý do gì để không bắt đầu lại" Thế là tôi lại đứng dậy, từ những bài tập nhẹ nhất. Và cũng chính giai đoạn khó khăn ấy giúp tôi hiểu sâu sắc rằng: thay đổi thật sự chỉ đến khi mình dám đi tiếp, dù chẳng ai vỗ tay.



Sau 9 năm, gym không còn là một việc phải làm mà trở thành một phần trong cuộc sống.



Điều đáng quý nhất mà gym mang lại cho tôi không chỉ là sức khỏe hay vóc dáng, mà là kỷ luật. Tập luyện khiến tôi học cách đặt mục tiêu, lập kế hoạch và kiên trì theo đuổi.

Từ việc nâng mức tạ, giảm mỡ, hay hoàn thiện kỹ thuật, tôi áp dụng sự kỷ luật đó vào công việc, học tập và cả các mối quan hệ trong cuộc sống. Tôi không còn dễ nản lòng trước khó khăn như trước kia, vì tôi biết, mọi thứ đều cần thời gian giống như cơ thể cần thời gian để thay đổi, tâm hồn cũng cần thời gian để trưởng thành.



Giờ đây, khi nhìn lại chặng đường 9 năm ấy, tôi thấy biết ơn chính mình của năm 2016 người đã dám bắt đầu dù không biết rõ kết quả sẽ ra sao. Nếu ngày đó tôi không bước chân vào phòng gym, có lẽ giờ tôi vẫn là một người thiếu tự tin, hay viện cớ và dễ bỏ cuộc. Hành trình này khiến tôi hiểu rằng, thay đổi bản thân không bao giờ là điều xa vời, chỉ cần ta đủ kiên trì và biết bắt đầu đúng lúc.

Thu