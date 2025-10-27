Cách Steve Jobs 'ép' Corning làm kính cường lực cho iPhone

Khi Steve Jobs cần kính cường lực cho iPhone 2G năm 2007, ông đặt hàng Corning nhưng kèm theo "lời thách thức".

Trong podcast "Leadership Next" của Fortune phát sóng ngày 23/10, Wendell Weeks, CEO và Chủ tịch Corning, tiết lộ cách cố CEO Apple Steve Jobs "thao túng" và thúc đẩy ông thực hiện một nhiệm vụ "tưởng chừng bất khả thi" cách đây gần 20 năm.

Steve Jobs (trái) và Wendell Weeks. Ảnh: Apple/Corning

Sau khi nhậm chức CEO Corning năm 2005, Weeks giới thiệu cho Jobs một sáng kiến của ông: hệ thống laser biến điện thoại thành máy chiếu. Tuy nhiên, Jobs thẳng thừng bác bỏ: "Đó là ý tưởng ngu ngốc nhất trong đời".

Nhưng Jobs nhìn thấy tiềm năng khác của Corning trong việc chế tạo kính cường lực cho smartphone mới mà Apple đang phát triển. Cuối năm 2006, ông liên hệ lại với Weeks về kế hoạch của mình.

Jobs muốn số lượng lớn kính chống trầy xước trong vòng sáu tháng để kịp ra mắt iPhone vào tháng 6/2007. Weeks nói Corning đã tạo ra một loại vật liệu đáp ứng đầy đủ tiêu chí, gọi là Gorilla Glass, nhưng thiếu năng lực sản xuất hàng loạt.

Ông họp hội đồng quản trị, sau đó đề xuất thêm nhà cung cấp thứ hai cho Apple do lo ngại công ty của mình không thể đáp ứng yêu cầu. "Steve và tôi ngồi riêng. Một hồi im lặng, ông ấy nói: Không, ông sẽ làm hết. Tôi đáp: Tôi thực sự không thể", Weeks kể.

"Ông có biết vấn đề của mình là gì không?", Jobs thách thức. "Ông sợ! Ông biết đấy, ông sợ tôi sẽ tung ra sản phẩm vĩ đại nhất lịch sử. Nhưng tôi cũng không thể làm được nếu ông thất bại và tôi sẽ tìm đến ông đầu tiên".

Nhà đồng sáng lập Apple tiếp tục: "Sự thật là tôi vẫn sẽ làm. Kể cả khi ông thất bại, tôi vẫn làm. Hãy nhìn xem ông đang làm gì. Ông đặt danh tiếng của mình lên đầu, lo mình tệ hại thế nào nếu thất bại, nhưng ông đang cản trở nhân viên của mình vươn tới sự vĩ đại. Hãy nghĩ xem nhân viên, nhà đầu tư, những người đang làm việc trong nhà máy sẽ thế nào. Ông đang đặt mình lên trên họ và cả công ty của mình".

Câu nói đó gần như thay đổi quan điểm của người đứng đầu Corning. "Lúc đó, tôi phải thừa nhận ông ấy đúng. Tôi sợ và nên sửa chữa điều đó", Weeks cho hay.

Cuối cùng, "canh bạc" sản xuất kính cường lực cho iPhone được đền đáp xứng đáng. Theo Fast Company, Corning đã chuyển đổi cơ sở Harrodsburg, Kentucky (Mỹ) thành nhà máy phục vụ riêng kính cường lực cho điện thoại Apple, và giữ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng của Apple đến nay với hàng tỷ iPhone đã được bán ra.

Theo TechCrunch, Apple sử dụng kính cường lực ngay từ phiên bản iPhone đời đầu đã tạo hiệu ứng lan tỏa khiến nhiều hãng khác thực hiện theo, mở rộng thị trường cho Gorilla Glass vượt ra ngoài "biên giới" iPhone, nâng tầm vị thế nhà cung cấp Mỹ trong chuỗi cung ứng.

Hồi tháng 8, Apple cam kết 2,5 tỷ USD để sản xuất toàn bộ kính bảo vệ iPhone và Apple Watch tại cơ sở Harrodsburg, đánh dấu lần đầu 100% kính bảo vệ trên sản phẩm của Apple được sản xuất tại Mỹ. Khoản đầu tư này sẽ tăng gấp ba năng lực sản xuất và tăng 50% lực lượng lao động, bổ sung ít nhất 200 việc làm theo giờ cùng các vị trí kỹ thuật cho cơ sở. Apple và Corning cũng sẽ thành lập Trung tâm đổi mới Apple - Corning nhằm phát triển vật liệu tiên tiến cho các sản phẩm trong tương lai.

Nhắc đến thành công lớn nhất của Weeks tại Corning, nhiều người nghĩ tới vai trò nhà sản xuất kính cường lực cho iPhone. Còn với ông, điều quan trọng nhất chính là nhận được bài học từ Steve Jobs. "Hầu hết chúng ta lo ngại rủi ro khiến mình có thể trông giống một kẻ ngốc", ông nói. "Nhưng Jobs nhìn nhận mọi thứ rất trực diện và không hề sợ hãi".

Ông nói thêm: "Về cơ bản, mỗi hành động sáng tạo đều là hành động của đam mê, không phải hành động theo khuôn khổ logic khô khan".

Bảo Lâm tổng hợp