Trang phục biểu tượng của các tỷ phú công nghệ

Cố CEO Apple Steve Jobs mặc áo cổ lọ hay CEO Nvidia Jensen Huang thường xuất hiện với áo khoác da là hình ảnh quen thuộc trong giới công nghệ.

Bên cạnh các sản phẩm, phong cách ăn mặc cũng là yếu tố tạo nên nét đặc trưng của các tỷ phú công nghệ,

Steve Jobs

Steve Jobs khi giới thiệu iPad năm 2010. Ảnh: Apple Insider

Nhắc đến cố CEO Apple Steve Jobs, nhiều người nghĩ đến hình ảnh ông mặc áo cổ lọ tối màu cùng quần jean xanh. Theo Walter Isaacson, người viết tiểu sử cho Jobs, ban đầu nhà đồng sáng lập Apple muốn nhân viên mặc đồng phục nên đã nhờ nhà thiết kế Issey Miyake tạo ra bộ áo quần kể trên. Tuy nhiên, ý tưởng không thành hiện thực.

"Tôi yêu cầu Issey may cho tôi một số áo cổ lọ màu đen mà tôi thích, và anh ấy đã làm cho tôi khoảng một trăm chiếc", Jobs nói với Isaacson.

Mark Zuckerberg

Những năm gần đây, gu thời trang của CEO Meta có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, trong thời gian dài, ông gắn liền với hình ảnh áo hoodie, quần jean và đi dép tông.

Zuckerberg với áo hoodie. Ảnh: Reuters

"Tôi thực sự muốn dọn dẹp cuộc sống của mình để chỉ phải đưa ra càng ít quyết định càng tốt về bất cứ điều gì. Tôi cảm thấy bản thân không làm tốt công việc của mình nếu dành năng lượng cho những điều ngớ ngẩn hoặc phù phiếm trong cuộc sống", Zuckerberg trả lời kênh YouTube Huh Bub năm 2014.

Adam Mosseri, người đứng đầu Instagram, cũng cho biết CEO Meta có nhiều năm "không lãng phí sức lực vào việc quyết định bản thân mặc gì". Thay vào đó, ông tập trung vận hành công ty của mình.

Jensen Huang

Jensen Huang, CEO Nvidia tại Triển lãm Computex 2024 tại Đài Loan, hồi tháng 6/2024. Ảnh: Khương Nha

Theo Business Insider, CEO Nvidia có "mức độ trung thành hiếm thấy" với trang phục khi mặc áo khóa da màu đen ít nhất trong 20 năm. Một nhân viên cấp cao của Nvidia từng tiết lộ đây là cách ông Huang "ghi nhận công lao của vợ và con gái" - những người đã định hình phong cách trang phục cho ông.

Giải thích với truyền thông vào năm ngoái, ông nói việc giữ nguyên phong cách giúp ông ít phải đưa ra quyết định hơn, từ đó dành thời gian cho các việc quan trọng.

Tim Cook

CEO Apple Tim Cook (giữa) tới Hà Nội ngày 15/4/2024. Ảnh: Tuấn Hưng

CEO Apple trung thành với áo polo, giày Nike - công ty ông tham gia hội đồng quản trị từ 2005. Trong sự kiện công bố iPad năm ngoái, ông đi đôi Nike Air Max 1 '86s độc nhất vô nhị lấy một phần chất liệu từ các sản phẩm Apple.

Jack Dorsey

Jack Dorsey. Ảnh: Reuters

Nhà đồng sáng lập Twitter (nay là X) và hiện là CEO Block nhiều năm mặc đồ đơn sắc. Ông thích màu đen, với áo khoác da, áo vest, áo hoodie hoặc áo phông đều có màu này. Gần đây, ông thay đổi diện mạo của mình hơn. Chẳng hạn, tại Hội nghị Bitcoin 2021 ở Miami (Mỹ), ông mặc chiếc áo nhuộm loang màu cam, để râu dài và đầu cạo trọc.

Bill Gates

Bill Gates thời trẻ yêu thích áo len kết hợp sơ mi. Ảnh: Corbis

Nhà đồng sáng lập Microsoft thường thay đổi cách ăn mặc trong những dịp khác nhau. Tuy nhiên, trang phục chủ đạo trong bộ sưu tập của ông là sự kết hợp giữa áo len và áo sơ mi có cổ. Trong buổi hỏi đáp Ask Me Anything trên Reddit năm 2016, khi được yêu cầu nêu tên một thứ ông không bao giờ chi quá nhiều tiền, ông trả lời là áo quần. "Tôi nghĩ bản năng chi tiêu của mọi người được hình thành khi còn học trung học", ông nói. "Tôi không thích chi nhiều tiền cho quần áo hoặc đồ trang sức".

Bảo Lâm tổng hợp