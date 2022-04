Cách sinh viên phát huy khả năng sáng tạo khi du học

Trở thành YouTuber triệu view, chủ động thoát ra khỏi những khuôn khổ... là cách để nhiều du học sinh tại Australia phát triển khả năng sáng tạo.

Tại hội thảo trực tuyến Global Unitalk do Viện ISB tổ chức mới đây, De Mẫn Nhi - sinh viên ngành truyền thông, Đại học Macquarie, Australia đã chia sẻ bí quyết khơi mở tư duy sáng tạo để trở thành YouTuber ngay trong hành trình du học của mình.

De Mẫn Nhi, sinh viên du học Australia hiện sở hữu kênh YouTube có tổng cộng hơn 4,8 triệu view. Ảnh: NVCC

De Mẫn Nhi chia sẻ cô đã ấp ủ ước mơ làm YouTuber từ khi còn rất nhỏ. Xem các blog của các anh chị YouTuber khác, Mẫn Nhi cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến mình.

Sở hữu GPA 9.3 và IELTS 7.5, Mẫn Nhi quyết định "chinh phục" khung trời mới bằng việc du học tại Đại học Macquarie. Cô nàng lựa chọn chuyên ngành truyền thông - một ngành học cần thực hành rất nhiều để viết tiếp giấc mơ sáng tạo nội dung của mình. Nhi sử dụng các chất liệu từ trải nghiệm du học của chính mình đưa vào các video, truyền cảm hứng cho người xem.

"Hãy bắt tay làm video ngay hôm nay nếu bạn thật sự đam mê trở thành nhà sáng tạo nội dung. Khoảng 3 - 4 năm sau, khi tốt nghiệp, bạn có thể chứng minh năng lực của mình với bố mẹ và biết được đó có phải là con đường bạn muốn lựa chọn hay không", cô nàng dành lời khuyên cho các bạn trẻ có cùng ước mơ sáng tạo.

Sáng tạo là đưa ra được nhiều ý tưởng mới với các giá trị khác nhau. Sáng tạo trong du học được xem là yếu tố quan trọng, khai phá tiềm năng của mỗi cá nhân. Ở thế hệ GenZ, việc sáng tạo được thể hiện rõ hơn thông qua các sản phẩm video, bài viết, mang nguồn cảm hứng đến nhiều bạn trẻ trên toàn thế giới. Khái niệm "content creator" - người sáng tạo nội dung cũng ra đời từ đó.

Giúp sinh viên phát huy khả năng sáng tạo là một trong những lợi thế của các trường đại học ở Australia. Đại học Macquarie của Mẫn Nhi nổi tiếng với nhiều hoạt động truyền cảm hứng, nuôi dưỡng từng ý tưởng dù là nhỏ nhất của mọi du học sinh.

Với mỗi du học sinh, sự đa dạng trong văn hóa, ngôn ngữ là nền tảng xây dựng tư duy sáng tạo ngay từ ban đầu. Tư duy sáng tạo có thể được thể hiện ngay trong cuộc sống hàng ngày hay trong chính môi trường học tập.

Môi trường học tập tại Đại học Griffith sáng tạo và năng động. Ảnh: Đại học Griffith

Cùng với Macquarie, Đại học Griffith cũng là ngôi trường Australia nổi danh với chất sáng tạo. Năm 2021, Đại học Griffith xếp hạng 29 trong danh sách Đại học trẻ (dưới 50 tuổi) xuất sắc nhất thế giới (theo Times Higher Education Young University Rankings). Sinh viên được khuyến khích trình bày ý kiến, suy nghĩ của mình theo hướng thoát ra khỏi những khuôn khổ - "think outside the box".

Chương trình học tại Đại học Griffith luôn có một phần khai thác sự sáng tạo và đột phá. Sinh viên thể hiện sức sáng tạo của mình bằng cách chủ động phản biện, phát triển và xây dựng bài học tại lớp. Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định sinh viên có được điểm cao hay không.

Ngoài ra, trong chương trình Griffith Global Pathways, sinh viên sẽ được học môn self-marketing. Đây là cơ hội để du học sinh tận dụng kiến thức về marketing và xây dựng thương hiệu riêng cho mình.

Tiến sĩ Sara Quách, giảng viên cấp cao ngành marketing, Đại học Griffith, cho biết mục đích của môn học này giúp sinh viên nghiên cứu về thế mạnh, điểm yếu của bản thân, cơ hội và thách thức trên thị trường việc làm. Từ đó, các bạn có thể tìm cách biến điểm yếu trở thành thế mạnh, chuyển khó khăn thành cơ hội.

"Self-marketing đưa đến cho sinh viên nhiều ý tưởng trong quá trình xây dựng thương hiệu bản thân, cách phát triển một e-portfolio hoàn chỉnh" bà Sara Quách nói.

Tiến sĩ Sara Quách, giảng viên cấp cao ngành Marketing, Đại học Griffith. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, Đại học Griffith còn xây dựng đa dạng chương trình và nền tảng hỗ trợ công việc sáng tạo của sinh viên. Như nền tảng Pebble pad, hỗ trợ sinh viên trình bày portfolio, dự án đã và đang thực hiện trên các kênh online.

Trường còn thường xuyên tổ chức buổi gặp gỡ cùng doanh nghiệp, nhà nghiên cứu xuất sắc. Với mạng lưới hơn 200.000 sinh viên đã tốt nghiệp, Đại học Griffith giúp các sinh viên kết nối với các cựu sinh viên, tiếp thêm "lửa" để thực hiện ước mơ du học lẫn sáng tạo của mình.

Ngọc Nguyễn