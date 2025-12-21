Cách Ronaldo giữ hình thể như tạc tượng ở tuổi 40

Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo duy trì thể hình săn chắc nhờ thường xuyên tập luyện cường độ cao, kết hợp ăn uống, nghỉ ngơi.

Ngày 19/12, cầu thủ Bồ Đào Nha đăng bức khoe hình thể kèm dòng chữ: "Sau khi xông hơi". Bài đăng lập tức gây sốt với 113 triệu lượt xem trên mạng xã hội X. Tỷ phú công nghệ Elon Musk bình luận: "Tôi cũng cần phải tập thể dục thôi". Còn cầu thủ bóng đá Andrew Henderson nói: "Không phải người thường. Anh đã vượt qua mọi giới hạn".

Cơ thể săn chắc ở tuổi 40 của Ronaldo khiến nhiều người kinh ngạc. Ảnh: X/Cristiano

Ở tuổi trung niên, Ronaldo tập luyện gần như mỗi ngày. Anh đề cao tính kỷ luật, sự chuyên nghiệp, lối sống khoa học, sinh hoạt lành mạnh và hạn chế tiệc tùng. Anh vận động khoảng 5, 6 buổi mỗi tuần, luân phiên giữa sân cỏ và phòng gym. Tiền đạo Bồ Đào Nha khởi động kỹ bằng việc chạy nhẹ, giãn cơ và cardio để hạn chế chấn thương. Trên sân, anh tập trung vào chạy nước rút, đổi hướng, mô phỏng tình huống thi đấu với cường độ cao.

Ronaldo tập luyện ở tuổi 40 Một số bài tập của Ronaldo. Video: FC Ratings

Trong phòng gym, Ronaldo kết hợp tập tạ, cardio và các bài tăng sức bền. Anh sử dụng máy chạy bộ, chèo thuyền, tập chân, tập thân trên và đặc biệt chú trọng cơ bụng. Ngoài thời gian tập cùng câu lạc bộ, Ronaldo thường tự rèn luyện tại nhà, với các bài gập bụng, plank hoặc chống đẩy. Anh từng chia sẻ trên YouTube rằng có thể tập ở bất kỳ đâu, kể cả trong phòng ngủ, miễn là duy trì thói quen đều đặn.

Ronaldo tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt. Anh ăn khoảng 5, 6 bữa nhỏ mỗi ngày, mỗi bữa cách nhau vài tiếng, để duy trì năng lượng và hỗ trợ trao đổi chất. Thực đơn chủ yếu là nhóm protein nạc như ức gà, trứng, cá, rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên cám. Ronaldo hạn chế ăn đường, đồ ngọt, đồ chiên rán và thực phẩm chế biến sẵn.

Một bữa ăn của Ronaldo. Ảnh: Instagram/Crisitiano

Cá là món ăn thường xuyên xuất hiện trong các bữa ăn của anh, nhất là cá tuyết -nguyên liệu chính của món bacalhau truyền thống Bồ Đào Nha. Khi dùng bữa ở nhà hàng, Ronaldo thường gọi bít tết và salad, lựa chọn thực phẩm tươi, không ăn đồ đông lạnh. Anh uống nhiều nước mỗi ngày và hầu như không sử dụng rượu bia hay nước ngọt có ga.

Ronaldo coi giấc ngủ quan trọng không kém việc tập luyện. Thay vì ngủ một giấc dài, anh áp dụng thói quen ngủ theo chu kỳ, chia thành nhiều giấc ngắn trong ngày để cơ thể phục hồi tốt hơn. Ngoài ra, anh thường xuyên massage, giãn cơ và sử dụng các phương pháp như tắm lạnh, xông hơi, liệu pháp lạnh (cryotherapy) để giảm viêm và mỏi cơ.

Cristiano Ronaldo hiện chơi cho CLB Al-Nassr (Saudi Arabia) kiêm đội trưởng tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Anh là một trong những cầu thủ xuất sắc mọi thời, từng đoạt năm Quả bóng Vàng (2008, 2013, 2014, 2016, 2017), giữ kỷ lục ghi bàn số một thế giới.

Ronaldo là cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất mạng xã hội với hơn 668 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Tháng 8/2024, anh ra mắt kênh YouTube, trở thành tài khoản đạt một triệu lượt đăng ký nhanh nhất. Ngoài thể thao, anh có sức ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực. Cầu thủ gần đây được mời đóng Fast & Furious 10.

Thanh Thanh (theo Goal, People)