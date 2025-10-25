Cách phối đồ thu của Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà cho biết cô theo đuổi phong cách sang trọng pha chút gợi cảm, hợp mốt trong đời thường lẫn sự kiện. Mỗi khi ra ngoài, cô diện đồ tươm tất nhất có thể, luôn thoa son dưỡng màu tự nhiên giúp gương mặt tươi tắn khi không trang điểm. Trong những ngày se lạnh, cô chuyển sang các thiết kế dài tay, chất liệu dệt kim, len mỏng để giữ ấm. Jumpsuit tối giản là một trong những món đồ được cô lựa chọn khi lên phố vì tiện lợi, không mất thời gian phối. Cô thường kết hợp chúng với dép hàng hiệu hoặc giày cao gót.
Hồ Ngọc Hà phối đồ mùa thu.
Bà mẹ ba con dạo chơi trên phố Hà Nội với cả bộ màu đen, gồm sơ mi và chân váy midi dáng cột, phối giày búp bê da lộn. Để trang phục bớt đơn điệu, cô tạo điểm nhấn bằng túi Gucci màu nâu in họa tiết monogram đặc trưng của nhà mốt Italy.
Áo khoác không cổ chất liệu dệt kim cũng là một trong những thiết kế thường xuyên được Hà Hồ mặc trong mùa thu. Theo WWW, kiểu áo kinh điển do Chanel tiên phong lăng xê đem lại vẻ thanh lịch xen lẫn nét phóng khoáng cho người mặc. Ca sĩ phối chúng với áo cộc tay đồng chất liệu, quần shorts trắng tương phản, đem lại hiệu ứng thị giác bắt mắt.
Trên đường phố Hàn Quốc, người đẹp diện áo hoodie và túi hobo da lộn. Để bộ cánh thêm sang, cô sử dụng quần vải ống suông thay vì quần jeans.
Bộ cánh pha trộn giữa trang nhã và bụi bặm, gồm trench coat, tank top, quần ống suông và sneakers. Đây là kiểu mặc đặc trưng được Hồ Ngọc Hà duy trì nhiều năm qua.
Với kiểu áo ba lỗ của mùa hè, khi trời chuyển mát, cô thêm áo khoác dạ mỏng bên ngoài, phối quần jeans ống đứng và sandals cao gót.
Người đẹp theo đuổi mốt áo kèm khăn choàng hai trong một - xu hướng hot từ cuối năm 2023, phối quần đồng điệu, nhấn bằng thắt lưng tối màu, tạo ra sự cân bằng tỷ lệ cơ thể.
Phong cách dạo phố mùa thu của ca sĩ với áo khoác boxy dáng ngắn kèm chân váy mini.
Thời trang sân bay sang trọng nhưng vẫn giữ được sự thoải mái, gồm quần jeans, sneakers, áo phông và blazer.
Sao Mai
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp