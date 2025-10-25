Cách phối đồ thu của Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà cho biết cô theo đuổi phong cách sang trọng pha chút gợi cảm, hợp mốt trong đời thường lẫn sự kiện. Mỗi khi ra ngoài, cô diện đồ tươm tất nhất có thể, luôn thoa son dưỡng màu tự nhiên giúp gương mặt tươi tắn khi không trang điểm. Trong những ngày se lạnh, cô chuyển sang các thiết kế dài tay, chất liệu dệt kim, len mỏng để giữ ấm. Jumpsuit tối giản là một trong những món đồ được cô lựa chọn khi lên phố vì tiện lợi, không mất thời gian phối. Cô thường kết hợp chúng với dép hàng hiệu hoặc giày cao gót.