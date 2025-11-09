Cách phối áo len của sao Việt

Hôm 7/11, Thanh Hằng chia sẻ ảnh trong chuyến đi Đà Lạt với chồng. Cô chọn áo len kẻ ngang dáng thụng, kết hợp quần jeans ống đứng. Công thức phối đồ toát lên vẻ phóng khoáng được cô theo đuổi nhiều năm qua.
Hôm 7/11, Thanh Hằng chia sẻ ảnh trong chuyến đi Đà Lạt với chồng. Cô chọn áo len kẻ ngang dáng thụng, kết hợp quần jeans ống đứng. Công thức phối đồ toát lên vẻ phóng khoáng được cô theo đuổi nhiều năm qua.
Trong chuyến du lịch Thẩm Quyến, Trung Quốc cùng bạn thân, Chi Pu chọn áo khoác len mỏng họa tiết quả trám phối chân váy xẻ đùi, giày búp bê. Ca sĩ sử dụng túi xô, kích thước nhỏ gọn nhưng vẫn đựng được nhiều đồ. Kiểu phối này phù hợp với những cô gái chuộng phong cách nữ tính.
Trong chuyến du lịch Thẩm Quyến, Trung Quốc cùng bạn thân, Chi Pu chọn áo khoác len mỏng họa tiết quả trám phối chân váy xẻ đùi, giày búp bê. Ca sĩ sử dụng túi xô, kích thước nhỏ gọn nhưng vẫn đựng được nhiều đồ. Kiểu phối này phù hợp với những cô gái chuộng phong cách nữ tính.
Dạo phố ở Boston, Mỹ, á hậu Phương Anh diện áo len dáng crop top, tôn vòng eo nhỏ, kết hợp quần jeans, sneakers và túi Chanel hồng.
Hoa hậu Lương Thùy Linh tạo sự khác biệt bằng mẫu áo len dáng cape màu be, kết hợp sơ mi cộc tay, quần jeans dáng rộng và túi Goyard. Cô tạo điểm nhấn cổ điển bằng mũ beret vải tweed.
Hoa hậu Lương Thùy Linh tạo sự khác biệt bằng mẫu áo len dáng cape màu be, kết hợp sơ mi cộc tay, quần jeans dáng rộng và túi Goyard. Cô tạo điểm nhấn cổ điển bằng mũ beret vải tweed.
Hồ Ngọc Hà dạo phố với cả bộ áo len đồng điệu quần shorts. Kiểu mặc này nhanh chóng, đơn giản mà vẫn hiệu quả, được nhiều hãng mốt quốc tế lăng xê từ năm 2023.
Hồ Ngọc Hà dạo phố với cả bộ áo len đồng điệu quần shorts. Kiểu mặc này nhanh chóng, đơn giản mà vẫn hiệu quả, được nhiều hãng mốt quốc tế lăng xê từ năm 2023.
Người mẫu Khánh Linh theo đuổi áo lệch vai với thiết kế ombre của Dior, phối chân váy lụa in hoa và giày ballet.
Người mẫu Khánh Linh theo đuổi áo lệch vai với thiết kế ombre của Dior, phối chân váy lụa in hoa và giày ballet.
Lệ Quyên chọn phong cách gợi cảm với bodysuit tôn đường cong kết hợp áo khoác len cổ điển, nhấn bằng đôi bốt cao tới gối của Givenchy và kính Chanel.
Lệ Quyên chọn phong cách gợi cảm với bodysuit tôn đường cong kết hợp áo khoác len cổ điển, nhấn bằng đôi bốt cao tới gối của Givenchy và kính Chanel.
Người mẫu Quỳnh Anh Shyn thể hiện phong cách học đường với áo len cổ lọ và chân váy mini kẻ caro.
Người mẫu Quỳnh Anh Shyn thể hiện phong cách học đường với áo len cổ lọ và chân váy mini kẻ caro.
Người mẫu Tú Hảo cũng áp dụng công thức mặc cả "cây" len đồng bộ, gồm áo cộc tay và chân váy chữ A. Họa tiết kẻ ngang của trang phục phù hợp với những cô gái mảnh mai.
Người mẫu Tú Hảo cũng áp dụng công thức mặc cả "cây" len đồng bộ, gồm áo cộc tay và chân váy chữ A. Họa tiết kẻ ngang của trang phục phù hợp với những cô gái mảnh mai.
Sao Mai
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp