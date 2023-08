Cách nhà tù Georgia có thể đối xử với ông Trump khi trình diện

Ông Trump sẽ phải tiến hành các thủ tục pháp lý tại nhà tù hạt Fulton khi trình diện ở Georgia, nhưng nhiều khả năng sẽ hưởng một số biệt đãi.

Tòa án bang Georgia ngày 14/8 phê chuẩn đề nghị truy tố cựu tổng thống Donald Trump của Fani Willis, công tố viên hạt Fulton, với 13 cáo buộc liên quan nghi vấn ông can thiệp kết quả bầu cử năm 2020 ở bang này.

Bà Willis yêu cầu ông Trump và 18 bị can trình diện giới chức hạt Fulton trong vòng 10 ngày sau khi có quyết định truy tố. Theo một quan chức thực thi pháp luật cấp cao, ông Trump dự kiến tới bang Georgia trình diện vào ngày 24 hoặc 25/8.

Theo quy trình thông thường, những người bị truy tố ở hạt Fulton, sẽ phải tới trình diện ở nhà tù Phố Rice và chờ hàng giờ tại đây để lăn vân tay và chụp ảnh danh bản lưu hồ sơ.

Nhà tù Phố Rice của hạt Fulton là nơi nổi tiếng về điều kiện khó khăn với tù nhân. Tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra liên quan đến điều kiện sống, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nghi vấn bạo lực đối với những người bị giam tại nhà tù này.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu khi vận động tranh cử tại Des Moines, bang Iowa, hôm 12/8. Ảnh: Reuters

Nhưng cách đối xử với các bị can ở nhà tù này có thể rất khác nhau, tùy từng trường hợp và phụ thuộc vào quyết định của các công tố viên, thẩm phán xử lý vụ án.

Mặc dù các quan chức hạt Fulton tuyên bố sẽ đối xử với cựu tổng thống Trump và nhóm của ông như bất kỳ bị can nào khác, giới quan sát cho rằng điều đó là bất khả thi do các biện pháp phòng ngừa an ninh phải thiết lập cũng như mức độ nổi tiếng của ông Trump.

"Chúng tôi đang đối mặt với tình huống hoàn toàn mới trong trường hợp này", Chris Timmons, cựu công tố viên và hiện là đối tác tại công ty luật Knowles Gallant Timmons ở Atlanta, cho hay. "Chưa từng có cựu tổng thống hay bất kỳ ai được Cơ quan Mật vụ bảo vệ bị đưa tới nhà tù hạt Fulton".

Đội ngũ của ông Trump đã liên lạc với văn phòng công tố viên Willis để thảo luận về điều kiện để ông Trump trình diện. Các bị can khác cũng đã trao đổi với công tố viên liên quan đến quy trình tố tụng, theo một số nguồn tin am hiểu vấn đề.

Nhà tù sẽ mở cửa 24/7 để cựu tổng thống Trump và những người liên quan có thể tới trình diện. Thông thường, nhân viên nhà tù sẽ khám xét kỹ lưỡng những người tới trình diện, nhưng quy trình này thường được nới lỏng với những người nổi tiếng tự nguyện tới trình diện.

Các bị can bình thường cũng thường phải trải qua quá trình kiểm tra y tế và tư vấn trước khi trình diện tòa để xác định liệu họ có thể tự mình đưa ra mọi quyết định hay không. Tuy nhiên, chưa rõ liệu những bước tương tự có được áp dụng với ông Trump và các bị can khác trong vụ án hay không.

"Trong trường hợp này, bạn đang làm việc với những người quan trọng. Xử lý họ là điều khá đau đầu", Timmons nói.

Buồng giam bên trong nhà tù Phố Rice ở hạt Fulton, bang Georgia. Ảnh: CNN

Theo giới quan sát, quá trình nhà tù Phố Rice tiếp nhận và xử lý vụ ông Trump có thể sẽ nhanh chóng hơn nhiều so với các trường hợp thông thường. Sở Mật vụ nhiều khả năng sẽ phối hợp với văn phòng cảnh sát trưởng hạt Fulton trước khi ông Trump trình diện để đẩy nhanh quá trình.

"Giới chức hạt Fulton có thể chỉ mất ba phút để lấy dấu vân tay của ông Trump và toàn bộ quá trình lập hồ sơ, chụp ảnh tại nhà tù có thể mất tổng cộng 15 phút", Timmons cho hay.

Thông thường ở hạt Fulton, người bị truy tố sẽ bị bắt và phải ngồi tù trước khi xuất hiện trước tòa trong vòng 72 giờ để thẩm phán xem xét điều kiện bảo lãnh.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành các thủ tục sơ bộ, Trump và các bị can trong vụ án lật kèo bầu cử ở Georgia nhiều khả năng sẽ không bị tạm giam, do luật sư của họ sẽ thương lượng với văn phòng công tố viên để thống nhất điều khoản bảo lãnh trước khi họ trình diện tại nhà tù Phố Rice.

Thẩm phán Scott McAfee, người phụ trách vụ án, sẽ xem xét 4 yếu tố khi quyết định có chấp thuận yêu cầu bảo lãnh cho ông Trump và các bị can hay không.

Ông sẽ phải xác định các bị can không có nguy cơ bỏ trốn hay phạm tội nghiêm trọng khác khi đang chờ xét xử, không gây nguy hiểm cho cộng đồng và không có khả năng đe dọa nhân chứng hay can thiệp vào vụ án.

Cũng có khả năng ông Trump và nhóm bị can thậm chí không phải xuất hiện tại phiên điều trần đầu tiên. Thẩm phán McAfee có thể chọn tiến hành thủ tục này trực tuyến hoặc cho phép họ từ bỏ quyền xuất hiện tại tòa. Khi đó, cựu tổng thống Trump sẽ không sớm xuất hiện trong phòng xử án ở Georgia.

Gerald Griggs, lãnh đạo Hiệp hội Quốc gia vì Tiến bộ của Người da màu (NAACP), người đã bày tỏ quan ngại về tình trạng tồi tệ tại nhà tù hạt Fulton, cho biết trước những lo ngại về an ninh, ông hoàn toàn hiểu nếu cựu tổng thống được biệt đãi.

Nhưng với những người liên quan khác trong vụ án, "tất cả nên được đối xử như nhau", ông nói. "Nếu có bất kỳ dấu hiệu thiên vị hoặc ưu đãi nào với những người này, chúng chỉ cho thấy tình trạng bất công có thể xảy ra với những người khác".

