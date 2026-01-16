Cách Nha khoa Kim tăng trải nghiệm cho người có bảo hiểm

Nha khoa Kim yêu cầu bác sĩ tư vấn khách kỹ hạng mục nào sẽ được bảo hiểm chi trả và số hóa dữ liệu để tiện theo dõi kết quả làm răng.

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Nam - Chủ tịch Nha khoa Kim, người dân cần tìm hiểu kỹ phòng khám răng miệng trước khi quyết định thực hiện, không nên chọn bừa hay tùy tiện "chỗ nào cũng được". Một ca trồng Implant, liệu trình niềng răng hay gắn sứ tác động mạnh đến sức khỏe, thẩm mỹ và sinh hoạt những năm sau đó. Bảo hiểm chỉ là điểm khởi đầu, còn chất lượng điều trị mới là yếu tố giữ chân người bệnh.

"Dù có bảo hiểm, không ít người vẫn ngại đến nha khoa vì lo thủ tục rườm rà, chờ đợi lâu, giấy tờ phức tạp. Thực tế, trải nghiệm hành chính đôi khi còn gây mệt hơn cả việc điều trị", bác sĩ cho hay.

Nhằm tăng trải nghiệm cho người có bảo hiểm, tại Nha khoa Kim, ngay từ khâu tiếp nhận, khách được tư vấn rõ các vấn đề sau: hạng mục nào được bảo hiểm chi trả; mức chi trả là bao nhiêu và phần chi phí cần chuẩn bị thêm (nếu có).

Bác sĩ lý giải hóa đơn, chứng từ cần được chuẩn hóa nhằm thúc đẩy quá trình lĩnh hoặc hoàn tiền diễn ra nhanh gọn, minh bạch. Qua đó, mọi người có thể yên tâm điều trị lâu dài, thay vì chỉ ghé qua một lần cho đỡ tốn tiền.

Khách được tư vấn kỹ giải pháp lẫn thủ tục về chi trả bảo hiểm. Ảnh: Nha khoa Kim

Cũng theo bác sĩ Nam, khi quyết định làm răng, mọi người thường chú trọng yếu tố an toàn và hiệu quả lâu dài, do đó họ sẽ ưu tiên hệ thống nha khoa lớn, lâu đời.

Với trường hợp mất răng, Nha khoa Kim triển khai trồng Implant theo kế hoạch chuẩn y khoa, loại bỏ yếu tố cảm tính. Theo đó, công nghệ Cone Beam CT 3D, scan trong miệng kỹ thuật số và máng định vị 3D cá nhân hóa có thể xác định vị trí đặt trụ, hạn chế xâm lấn, rút ngắn thời gian hồi phục. Ở các ca phức tạp, robot định vị X-Guide góp phần nâng cao độ chính xác, đảm bảo các chức năng.

Với chỉnh nha, khách được ứng dụng công nghệ AI mô phỏng kết quả ngay từ đầu. Qua hệ thống scan trong miệng iTero và Trios, bác sĩ cho mọi người nhìn thấy trước sự thay đổi của răng lẫn nụ cười. Đơn vị cũng số hóa dữ liệu chỉnh nha và theo dõi xuyên suốt, qua đó kiểm soát khớp cắn, lực kéo, đồng thời hạn chế rủi ro răng chạy lệch sau khi tháo niềng.

Ở dịch vụ răng sứ thẩm mỹ, doanh nghiệp đang vận hành nhà máy sản xuất răng sứ quy mô hơn 2.000 m2, đạt chuẩn ISO 13485:2016. Chủ tịch Hữu Nam nhận định tự chủ sản xuất có thể giúp họ kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc phôi sứ chính hãng từ Mỹ, Đức, Áo (đạt chứng nhận FDA, CE), đồng thời cá nhân hóa form dáng, màu sắc phù hợp từng gương mặt.

Bác sĩ ứng dụng Robot X-Guide cùng máng định vị để đảm bảo độ chính xác khi cấy ghép Implant. Ảnh: Nha khoa Kim

Giữa tháng 11, Sở Y tế TP HCM công bố kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng 156 phòng khám răng hàm mặt trên địa bàn. Hệ thống Nha khoa Kim chiếm toàn bộ 1214 vị trí đầu, dao động 3,51- 4,07 điểm trên thang 5, đánh dấu lần thứ 10 liên tiếp đạt thành tích này.

Hiện đơn vị là đối tác toàn cầu của Harvard Business School, nhận vốn đầu tư từ ABC Impact - quỹ đầu tư thành lập bởi Temasek and Temasek Trust (Quỹ của Chính phủ Singapore). Năm 2024, doanh nghiệp được Sở Y tế TP HCM trao giải "Thành tựu Y khoa Việt Nam - Y tế thông minh", ghi nhận quá trình đổi mới sáng tạo vì sức khỏe cộng đồng.

Các phòng khám Nha khoa Kim được đặt ở vị trí trung tâm, tuyến phố sầm uất, đáp ứng yêu cầu "tiện lợi, gần nhà" của nhiều người dân. Ban lãnh đạo cũng đầu tư cơ sở vật chất, phòng ốc sạch thoáng, áp dụng quy trình vô trùng theo chuẩn của Bộ Y tế.

Nghiên cứu sinh Harvard nói về loạt đề xuất để nâng cao trải nghiệm khách hàng trong một sự kiện ở TP HCM hồi 2025. Ảnh: Nha khoa Kim

"Với người có bảo hiểm, chọn nha khoa không đơn thuần là chấm nơi được chi trả, mà là tìm kiếm hệ thống đủ năng lực để gắn bó lâu dài. Khi thủ tục nhanh gọn, được Sở Y tế xếp hạng cao cùng dịch vụ chuyên nghiệp, quyết định điều trị sẽ nhẹ nhàng hơn", Chủ tịch Hữu Nam nói thêm.

Đông Vệ