Ở Nhật, mùa đông rất lạnh, nhiều nơi xuống dưới 0 độ C và có tuyết rơi dày. Vì thế, họ phát minh ra những bộ quần áo mỏng giúp giữ ấm bằng công nghệ Heatteach, làm từ chất liệu giữ nhiệt sinh học. Bộ đồ sẽ hút ẩm từ cơ thể và tạo thành nhiệt. Hiện nay, loại quần áo này đã được bán tại nhiều quốc gia. Vào mùa đông, người Nhật sẽ mặc đồ này ở trong cùng. Sau đó, mặc thêm áo thun hoặc áo tay dài. Họ cũng mặc quần legging Heattech vì quần jean và quần ngố giữ nhiệt kém.

Tương tự như lối sống "hygge" ở Đan Mạch hoặc "joie de vivre" ở Pháp, Canada, người Nhật sống với triết lý "ikigai" (lý do của bạn và mọi người sống với niềm vui, có mục đích).

Trà còn giúp điều hòa huyết áp. Trong khi đó, tăng huyết áp là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ vào mùa đông. Khi nhiệt độ xuống thấp sẽ làm giảm tính đàn hồi của mạch máu, khiến lượng máu đến não giảm, gây tăng huyết áp dễ làm vỡ mạch máu não gây đột quỵ. Do đó, uống trà nóng vào mùa đông không chỉ là văn hóa thưởng trà, để giữ ấm cho cơ thể mà còn giúp người Nhật tránh được các bệnh nguy hiểm.

Người Nhật tin rằng có mục đích là điều cần thiết để hoàn thiện cuộc sống. Mục đích cuộc sống có thể tìm thấy khi giúp đỡ người khác, ăn uống ngon miệng, được gần gũi, trò chuyện với mọi người. Dù đã ở tuổi nghỉ hưu, người Nhật vẫn tiếp tục làm việc, tham gia các hoạt động cộng đồng. Nhiều nghiên cứu chỉ ra, một cuộc sống có mục đích giúp tăng tuổi thọ thông qua giấc ngủ ngon hơn và tỷ lệ bệnh mãn tính thấp hơn.

Đây chính là nét khác biệt trong văn hóa chăm sóc sức khỏe của người Nhật, giúp họ luôn sống vui, khỏe và lạc quan suốt bốn mùa trong năm.

Tại Nhật Bản, những món ăn không chỉ đơn thuần giúp tạo nên bữa ăn ngon thể hiện văn hóa. "Hara hachi bunme' - chỉ ăn no 80%, là một câu nói phổ biến về văn hóa ăn uống ở Nhật Bản. Thông thường, sau bữa ăn 20 phút, não bộ mới nhận được tín hiệu rằng cần ngừng ăn vì đã có đầy đủ chất dinh dưỡng. Do đó, nếu ăn no 100% sẽ làm tăng tải trọng cho dạ dày và có nguy cơ gây béo phì.

Để thực hiện "hara hachi bun me", người Nhật thường được trình bày món ăn thành những phần nhỏ tinh tế. Điều này có thể giúp thưởng thức bữa ăn với nhiều khẩu vị khác nhau đồng thời cân bằng dinh dưỡng.